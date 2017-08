Saia mídi jeans: 3 looks para usar a peça

A saia midi jeans é uma peça que arrasa na valorização do corpo da mulher.

De corte seco, rente ao corpo, e com uma fenda na barra, a saia evidencia a silhueta sem exageros e com muita feminilidade. A seguir, o mesmo modelo da mídi foi usado em três combinações diferentes para enaltecer o look e a mulher.

Com cinto

A silhueta é definida com a ajuda do cinto de couro sintético amarrado na cintura. Já a fenda da saia midi é responsável pelo toque de sensualidade ao look.

Com jaqueta

A saia midi jeans unida à jaqueta de viscose com bordado de flores e à bota de couro de cano curto é a combinação certa para um visual que transborda delicadeza.

Com blusa

Já a união entre uma blusa de tricô, óculos escuros e oxfords de salto plataforma são a combinação perfeita para um look bem despojado.