O sapato ideal para cada modelo de calça jeans

Sandálias de salto grosso para usar com jeans flare, sapatilhas que caem bem com skinnys… Saiba como combinar seu sapato preferido com cada modelo de calça jeans:

CALÇA FLARE

Pares perfeitos

As calças de modelo flare ficam lindas com calçados de saltos grossos, scarpins, botas confortáveis e sandálias de salto fino.

JEANS SKINNY

Pares perfeitos

Dos modelos mais versáteis de jeans, a skinny fica incrível quando acompanhada de tênis, sandálias rasteiras e de salto fino, botas de cano curto, sapatos com inspiração masculina e sapatilhas clássicas.

CALÇA RETA

Pares perfeitos

A sua calça reta favorita será a companheira ideal para tênis modernos, sapatilhas e mocassins, sandálias de salto fino e anabela, scarpins e botas de cano curto.