Looks para sair à noite: inspirações de estilo rocker

Para curtir uma festa descontraída, mas sem perder o glamour, vale ousar nas combinações de tecidos especiais e acessórios marcantes. Aqui, algumas escolhas de CLAUDIA:

BRILHO NOS PÉS

Aposte nos sapatos com glitter ou texturas para animar o look do dia a dia.

Casaco de gobelin de seda, Isolda, R$ 3 225;*

Camisa de algodão, Animale, R$ 998*

Calça de material sintético, John John, R$ 598*

Brincos de prata com quartzo (orelha direita), R$ 620* o par, e de prata, R$ 540* o par, ambos Fina Oficina

Meias de poliamida, Lupo, R$ 5,20*

Botas de material sintético e glitter, Tanara, R$ 219,90*

SOBREPOSIÇÕES

Vestido com calça? É claro que pode. Invista nesta opção para criar uma brincadeira divertida entre comprimentos. Ou, ainda, se proteger do vento gelado.

Vestido de seda, Cris Barros, R$ 2 342*

Calça de poliéster, Lino Villaventura, R$ 1 380*

Vrincos de prata banhados a ródio, Isabella Blanco, R$ 3 980*

Botas de couro metalizado, Schutz, R$ 710*

PELE FALSA

Peças com pele fake ajudam a tirar sua combinação da monotonia — além, é claro, de garantir um visual descolado mesmo em dias de baixíssimas temperaturas.

Casaco de pele sintética, Zara, R$ 1 700*

Blusa de tricô, Coven, R$ 695*

Calça de píton, Liziane Richter, R$ 3 350*

Brincos de metal, A Figurinista, R$ 404*

Colar de metal, Vini Kiss para Central de Designers, R$ 616*

Botas de couro, Ellus, R$ 840*

SOBRE A PELE

Transparência é daqueles recursos certeiros para dar um toque de sensualidade à composição para a noite. O vinil, essa espécie de couro com brilho, por sua vez, promete ser hit das próximas estações.

Jaqueta de material sintético, Guess, R$ 999*

Blusa de tule, Lina Dellic, R$ 356,50*

Saia de vinil, Iorane, R$ 689*

Brincos de metal, Reinaldo Lourenço por Camila Klein, R$ 539*

À PROVA DE ERROS

Quando estiver insegura, lance mão daquele vestido de caimento perfeito. Em noites de frio, combine com meia-calça e botas de cano baixo. Caso a ameaça seja apenas uma brisa gelada, vista um sobretudo até chegar ao compromisso.

Vestido de paetês, Ellus, R$ 1 200*

Cinto de couro (usado como colar), Dani Cury, R$ 484*

DISCO FEVER

Ainda que o preto seja seu tom favorito, variações com brilho detonam a monotonia e conferem personalidade à produção. Inspire-se!

Blazer de crepe, Fernanda Yamamoto, R$ 924*

Body de tela, Experimento Nohda, preço sob consulta*

Calça de veludo, A.Brand, R$ 898*

Óculos de acetato, Marc Jacobs, na Sáfilo, R$ 985*

–