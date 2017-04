10 looks charmosos com camisetas que deixam os ombros de fora

Alta elegância

Camisas de ombro a ombro ou com aberturas na parte superior da peça permitem que o colo fique descoberto, deixando a silhueta de que veste o modelo mais alongado e dando elegância ao look. Aposte em camisas lisas combinadas com saias de couro; babados estampados bolinhas e calças rosés; ou camisas listradas combinadas com mini saias. Todos os looks podem ser utilizados com sandálias de saltos agulha.

Jovem

Camiseta e camisas com ombros de fora tem por si só um ar descolado. O estilo despojado e com pegada jovem pode ser enfatizado com estampas descontraídas ou em peças que amarram na cintura.

Leia mais: 9 looks que te convencerão a usar veludo molhado

Dia a dia

Para compor o visual do dia a dia, o ombro de fora pode ser grande aliado. Em dias mais frios e que as calcas são necessárias, camisas longas e com magas compridas ganham respiro ao deixar os ombros e o colo aberto; nos dias mais quentes, é possível usar camisas do mesmo estilo combinadas com shorts jeans ou camisetas mais descoladas por cima de um vestido.

Família

Para aquele churrasco da família ou mesmo para um evento menos formal, uma alternativa para usar peças de ombros de fora é apostar em camisetas de algodão lisas e bem leves, que permitam o caimento do tecido na região dos ombros. A peça combina com calças jeans e sandálias rasteiras – ou mesmo tênis.

Se vocês preferir uma opção mais puxada para o formal, aposte em blusas de algodão lisas com aberturas nos ombros e babados nas mangas. A peça também combina com calças jeans. Nos pés, sandálias com saltos anabela finalizam o look.

Leia mais: Camiseta estampada: ideias para looks despojados, mas elegantes