Como usar peças com transparência: looks para se inspirar

As peças com transparência chegaram para ficar. O segredo do sucesso é simples: conseguem aliar sensualidade e modernidade sem perder a elegância. Inspire-se!

No dia a dia

No dia a dia, aposte em camisas que revelam a pele sob o tecido. É a hora de usar uma regata de tiras finas ou lingerie caprichada para completar o look.

Na happy hour ou no jantar

Em eventos noturnos, ouse mais! Aproveite o efeito sexy da transparências para equilibrar a seriedade da sua saia lápis, por exemplo. Também vale investir em opções recortadas, como é o caso do vestido da foto, em que apenas faixas do corpo ficam à mostra.

Na festa

É hora de abusar deste efeito! Em versões lisas, bordadas e rendadas, o material translúcido cria dimensão na peça: isso significa que, ao andar, a saia terá um movimento exuberante e inesquecível.