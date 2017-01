Selecionamos acessórios coloridos para você arrasar no Carnaval

O Carnaval 2017 está logo aí. Aos poucos, as cidades começam a entrar no ritmo carnavalesco com seus blocos de rua e festas espalhadas pelos bairros para celebrar uma das festas populares mais agitadas do Brasil.

Para arrasar na avenida ou na rua de seu bairro, separamos acessórios que podem lhe ajudar a montar um look fantástico nos próximos dias.

Brincos

Para enfeitar o rosto e deixá-lo charmoso em nosso clima tropical, qua tal separar aquele brinco de cordinhas e pedras que está guardado no armário? Eles combinam bastante com saias e vestidos leves, ideais para quem não pretende passar muito calor nas altas temperaturas típicas dessa época do ano.

Lenços, correntes e coroas de flor

Ainda pensando em ideias para a parte superior do corpo, uma boa opção é investir em lenços, correntes, coroas de flor e tiaras estilizadas que ajudam a trazer o clima alto-astral ao visual. A dica é apostar em cores vibrantes e chamativas, como o vermelho, o dourado, ou mesmo se jogar em estampas coloridas no lenço para a cabeça.

Pulseiras e braceletes

Agora, se você não sabe o que usar nos braços na hora de compor o seu look, uma boa saída é investir em pulseiras ou mesmo em braceletes. As peças podem trazer pedras, correntes ou mesmo cordas em sua composição.