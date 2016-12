8-looks-para-arrasar-no-natal-e-ano-novo

Não é tarefa fácil escolher o look ideal para celebrar as festas de fim de ano. Mas a nossa dica de ouro é aliar conforto e elegância, com combinações diversas para o estilo preferido de cada mulher. Para que você se inspire e cumpra essa difícil missão, compilamos 8 maneiras diferentes para arrasar – tanto no dia 24, quanto no 31. Confira:

Leia mais: 5 lindos penteados para festas de Ano Novo.

Hippie & chic

Para as mais descoladas, o vestido longo estampando é sempre uma excelente saída para passar o Natal super confortável e mega estilosa. Aposte em acessórios diversos para ficar ainda mais linda e radiante. Já para o ano novo, o branco é sempre um clássico. A combinação de saia como minipaetês e a camisa é ideal para um visual chic. Opte por um sapato colorido que funcionará como ponto de cor do look. Que tal?

Mislene Oliveira, 31 anos, consultora de moda, usa:

Natal

VESTIDO de seda, Apartamento 03, R$ 2 975; BRINCO de metal, Gla Acessórios, R$ 290.

Ano Novo

CAMISA de tricoline, Animale, R$ 698; SAIA de tecido tramado com minipaetês, Ronaldo Fraga, R$ 2 900; BRINCOS de metal, Gla Acessórios, R$ 280; OXFORDS de couro, CZO para Cartel 011, R$ 519,90.

Feminina

O vestido sempre foi uma das escolhas mais clássicas para a ocasião. O modelito rendado preto dá um ar supermoderno ao visual. Combine com um cinto metalizado e uma sandália plataforma para dar um ar mais elegante e despojado ao look. Para o Ano Novo, o vestido de algodão e seda amarelo além de ter um caimento super charmoso, vai te deixar ainda mais chic.

Juliana Ali, 39 anos, jornalista e artista plástica, usa:

Natal

VESTIDO de renda, À La Garçonne, R$ 2 100; CINTO de material sintético, Huis Clos, R$ 89; ANÉIS de prata esmaltados, Isabella Blanco, R$ 3 520 o par; SANDÁLIAS de couro, Selo de Controle, R$ 557.

Ano Novo

VESTIDO de algodão e seda, Tufi Duek, R$ 1 980; GARGANTILHA de metal, Modem + Gla Acessórios, R$ 360.

Veja também: 6 looks com rasteirinhas luxuosas para o Ano Novo.

Clássica

O vestido de tricô com rendas brilhantes certamente fará você arrasar no dia 24: uma peça clássica com toques modernos. A combinação da blusa de tricô com a calça de cetim é perfeita para aquelas que não abrem mão do chic durante a virada. Use e abuse de acessórios marcantes como brincos, braceletes e colares para incrementar o look.

Adilia Torres Cristófaro, 60 anos, educadora, usa:

Natal

VESTIDO de tricô rendado, Coven, R$ 3 024; BRINCOS de metal, Modem + Gla Acessórios, R$ 298; BRACELETES de prata banhado a ródio com botão de baquelite (no braço direito), Isabella Blanco, R$ 3 880; de prata, ouro e turmalina (no braço esquerdo), Carla Kawamura para Central de Designers, R$ 1 430.

Ano Novo

BLUSA de tricô de lã e seda, Lino Villaventura, R$ 3 800; CALÇA de cetim de seda, Apartamento 03, R$ 1 050; BRINCOS de de prata com hematita, Rosália Brand Corrêa para Central de Designers, R$ 396; SAPATILHAS de couro com tachas, Christian Louboutin, R$ 4 690.

Leia mais: Natal: o presente ideal para cada signo.

Ousada

A combinação de vestido de tricô com blusa de seda é super ousada e elegante para o Natal, por isso cai melhor naquelas com o estilo mais despojado. As botinhas de cano curto são uma ótima escolha para deixar o look ainda mais charmoso. Já para o Ano Novo, escolha uma camiseta de seda e uma saia de tricô com uma estampa bem divertida – pode ter certeza que ninguém estará mais confortável do que você.

Nancy Ho, 32 anos, engenheira civil, usa:

Natal

VESTIDO de tricô com fio lurex, Lino Villaventura, R$ 3 910; BLUSA de seda, Pat Bo, R$ 995; BOTAS de couro e neoprene, Sarah Chofakian, R$ 1 150.

Ano Novo

CAMISETA de renda francesa de algodão, Martha Medeiros, R$ 2 980; SAIA de tricô de linha bordada, Lucas Magalhães, R$ 1 050; SAPATOS de couro, Cavalera, R$ 339.

Preços pesquisados em novembro, sujeitos a alteração. Confirme na loja antes de comprar.

Veja também: Presente de Natal para mulheres: opções a partir de 29 reais.