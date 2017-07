10 looks de famosas para mulheres grávidas se inspirarem

A gravidez provoca transformações no corpo. Entre elas, a mais evidente e conhecida é o crescimento da barriga da mulher. E tais mudanças pedem que a futura mamãe faça adaptações na hora de escolher o look tanto para eventos quanto para o dia a dia. A dificuldade maior é encontrar o ponto de encontro entre conforto e sofisticação.

Por isso, separamos looks de famosas em suas gravidez para você, grávida, possa se inspirar na hora de selecionar a próxima roupa de seu guarda-roupa.

Saias e Vestidos

Se você precisa de looks para eventos sofisticados, uma dica é inspirar-se em Kate Middleton, 35 anos. Em suas gravidez, a Duquesa de Cambridge apostou em combinações de saias e casacos e vestidos de mangas longas para os eventos da Família Real.

Vestidos longos

Durante a gravidez de seu filho Theo, hoje com 3 anos de idade, Sandy, 34 anos, permaneceu com sua rotina de shows. E entre os looks escolhidos pela artista estava este vestido longo com estampas quadriculadas vinho, usado na última apresentação da cantora antes dar à luz o menino.

Vestidos curtos com busto marcado

Na gestação de sua filha Maria Flor, 1 ano, a atriz Deborah Secco, 37 anos, investiu em vestidos curtos, com elásticos ou laços para marcar o busto e com a barra solta para deixar a barriga bem livre. O modelo é excelente para quem precisa de conforto em casa ou em festas.

Com a barrigada marcada

Os vestidos escolhidos pela modelo Chrissy Teigen, 31 anos, são os do tipo que valorizam a silhueta da mulher grávida: bem justos ao corpo e marcando bastante o barrigão.

Com calça ou macacão

Não é só com vestidos e saias que grávidas se vestem. Foi o que pensou a cantora Beyoncé, 35 anos, e a cantora Mila Kunis, 33 anos, que apostaram em calças e macacões para vestir durante a gravidez.