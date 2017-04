1 peça, 3 looks: veja como incorporar o macacão também no outono

O macacão voltou mais uma vez com toda a força para a lista de tendências – e não tem previsão para ir embora. Dessa vez, a peça se adapta às temperaturas mais frias do outono e vai bem com o clima da estação. Confira algumas combinações possíveis.

EM EVIDÊNCIA

Esse look com quimono por baixo do macacão deixa a peça principal em evidência, porém, tem um toque especial com as mangas coloridas.

Quimono de seda, Le Lis Blanc, R$ 799,90; brincos de prata, Nathalie Schreckenberg, R$ 690; carteira de material sintético, Le Postiche, R$ 99,99; sapatos de material sintético, Ramarim, R$ 144,90.

CORES INUSITADAS

Os tons de cor da peça são um tanto inusitados para a estação, mas o que é a moda senão ousar um pouco?

Vestido de viscose, Santa e Nuvem, R$ 220; blusa de viscose, Alcaçuz, R$ 360; óculos de acetato, Lema21 para eÓtica, R$ 245; bolsa de camurça, Mr. Cat, R$ 399,90; sandáliaS de plástico, Melissa, R$ 180.

MAIS CLÁSSICA

Não há como errar em um look quando se aposta na clássica combinação de cores fortes com tons neutros.

* Macacão, de poliéster, Krya, R$ 349

Preços pesquisados em março, sujeitos a alteração. Confirme na loja antes de comprar

Beleza: Paula Vida/SD MGMT (Nars e Lowell); Assistente de beleza: Vini Pedroso; Assistente de fotografia: Matheus Bucai; Assistente de moda: Leo Napolitano