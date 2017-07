4 receitas para fazer sua própria granola em casa

A granola se tornou grande aliada de quem busca um complemento alimentar rico em nutrientes para aprimorar as refeições do dia a dia – seja no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde ou no jantar. E se em vez de comprar o produto em supermercados, você pudesse prepará-lo na sua própria casa?

Em seu novo livro, Paz, Amor e Granola, a chef Rita Taraborelli ensina a fazer mix de ingredientes saudáveis em versões que podem acompanhar desde frutas a sopas. Conheça quatro delas:

Neste mix, a avelã se junta ao coco, à aveia, à uva-passa, aos nibs de cacau e ganha liga com uma mistura de mel, limão, óleo de coco – além do sabor especial da essência de baunilha.

Nesta receita, ervas como tomilho, salsinha e óregano se unem a crocância da castanha-do-pará e dos flocos de aveia para deixar a sua sopa ainda mais apetitosa.

O toque quente da pimenta dedo-de-moça transforma este mix em um temperinho e plus em almoços e jantares.

Para os amantes da tradicional granola matinal, a dica é misturar gergelim, sementes de girassol, sementes de linhaça, painço, sementes de abóbora, óleo de coco, mel, açafrão-da-terra, sementes de cumaru e mirtilo.

