25 sobremesas deliciosas para o Dia das Mães

1. Torta de limão

Depois de comer o belo almoço do Dia das Mães, o melhor jeito de encerrar o domingo é servindo sobremesas deliciosas como esta torta de limão.

2. Panacota de Peras

Junte duas pera, Vinho do Porto, gelatina incolor, creme de leite, cardamomo, hortelã e açúcar e você terá uma deliciosa panacota de peras.

3. Crème brûlée com amora

Diretamente de França para a mesa da sua casa, este crème brûlée com amora vai conquistar todo mundo neste Dia das Mães.

4. Panna cotta de morango com romã

Romãs não servem apenas para terem suas sementes distribuídas para dar sorte, no Ano Novo. Elas também são o ingrediente principal – ao lado dos morangos – deste receita de panna cotta.

5. Bolo de banana e uva-passa

Se o almoço de Dia das Mães durar até tarde, no domingo, vale a pena encerrar o dia com este delicioso bolo de banana e uva-passa acompanhado de um copo de leite.

6. Torta de chocolate branco com frutas

Para quem gosta de misturas entre chocolate e frutas, vale preparar esta torta de chocolate branco, que leva abacaxi e figos.

7. Musse de chocolate branco com praliné

O chocolate branco também aparece neste musse de chocolate branco com praliné.

8. Cheesecake gelado de chocolate com café

Outro doce gelado que pode ser preparado para o Dia das Mães é este cheesecake gelado de chocolate com café.

9. Cheesecake de chocolate meio amargo

Para quem gosta de receitas mais tradicionais, vale apostar neste cheesecake de chocolate meio amargo.

10. Bolo trufado de chocolate

Para o Dia das Mães, que tal comemorar a data com este bolo trufado de chocolate?

11. Bolo fofinho de chocolate meio amargo

Outra opção de bolo de chocolate para o Dia das Mães é este bolo fofinho de chocolate meio amargo.

12. Rocambole de chocolate e laranja

Enroladinho e com um recheio bem cremosinho, este rocambole de chocolate e laranja vai satisfazer aquele desejo por doce pós-almoço.

13. Bolo de amendoim

Se você busca bolos que não levam chocolate para a sobremesa do Dia das Mães, vale testar a receita desta este bolo de amendoim.

14. Pudim de tapioca

Este pudim de tapioca é uma opção de sobremesa para ser feita no Dia das Mães – especialmente para quem gosta de doces caseiros.

15. Doce cremoso de coco com abacaxi

Falando em doces caseiros, este doce cremoso de coco com abacaxi é outra delícia que provoca a sensação se aconchego.

16. Pudim de leite light

Domingo de Dia das Mães é uma das melhores datas para comer bem. Então, por que não servir este pudim de leite light na sobremesa?

17. Pudim de chocolate

Para quem gosta e inovar na cozinha, vale a pena apostar nesta combinação de pudim de leite com chocolate.

18. Bolo de mel com nozes e calda de chocolate

Ainda no clima docinhos preparados pelas avós, que tal este bolo de mel com nozes e calda de chocolate?

19. Alfajor de colher

É difícil resistir a um brigadeiro de colher, não é mesmo? Imagina, então, tentar de deixar de comer um alfajor de colher.

20. Torre de suspiro

Por falar em tentações irresistíveis, esta torre de suspiro vai atiçar seus maiores desejos por doces.

21. Cocada de forno

Mais uma receita deliciosamente irresistível: uma cocada de forno

22. Arroz-doce com farofa de castanhas

O clima de festa junina já está chegando e logo mais vem a temporada de canjicas e arroz doces em casa. Então, por que não fazer um almoço com sobremesa inspirada na tradicional festa brasileira e servir este arroz-doce com farofa de castanhas?

23. Brigadeiro de milho verde

Além do arroz-doce com farofa de castanhas, outro doce inspirado na temática junina que pode ser servido no Dia das Mães é este brigadeiro de milho verde

24. Curau de leite de coco com paçoca

O milho verde também é a estrela desta receita de curau de leite de coco com paçoca.

25. Curau com paçoca

Já nesta receita o milho verde se junta a paçoca para formar um delicioso curau com paçoca