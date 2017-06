15 receitas afrodisíacas para apimentar o Dia dos Namorados

1. Filé com pimenta-do-reino e vinagre balsâmico (steak au poivre)

Para comemorar o Dia dos Namorados e ficar ainda mais feliz de estar em companhia da pessoa que você ama, nada melhor do que compartilhar uma refeição ao lado dela. Então, por que não testar este filé com pimenta-do-reino e vinagre balsâmico (steak au poivre)?

2.Tofu apimentado

Para os casais que não incluem alimentos de origem animal em sua dieta, uma opção é preparar este tofu apimentado para esquentar a noite.

3. Sopa-creme de abóbora e gengibre

Sopas e cremes são sempre bem-vindas para aquecer o jantar entre duas pessoas – ainda mais quando elas levam gengibre em sua composição.

4. Peito de frango com amendoim e farofa de gengibre

Se a opção da noite é ave, a dica é este delicioso peito de frango com amendoim e farofa de gengibre.

5. Banana dourada com creme de gengibre

Depois de se deliciar com os pratos principais do jantar de Dia dos Namorados, esbalde-se em sobremesas especiais para comemorar a data – como esta banana dourada com creme de gengibre.

6. Musse de manga com pimenta

Frutas sempre são ótimas opções para a sobremesa. A manga, por exemplo, é a estrela deste musse com toque de pimenta – especiaria que ajuda estimular a circulação sanguínea e esquentar o clima da ocasião.

7. Manjar de coco e gengibre

O velho conhecido manjar de coco funciona perfeitamente para a comemoração de Dia dos Namorados. E para quem pretender deixar o clima mais animado, a dica é acrescentar gengibre à receita.

8. Doce de nozes e damasco com creme de gengibre

Este doce de nozes e damasco pode parecer delicado e simples. Mas não se engane: ele é perfeito para quem precisa esquentar o jantar de Dia dos Namorados.

9. Bombom de morango

A delicadeza desses bombons de morango vão deixar a noite do casal ainda mais romântica.

10. Fondue de chocolate e frutas

Aproveitando as baixas temperaturas desta época do ano, prepare um fondue de chocolate e frutas para esquentar o jantar comemorativo da união entre vocês.

11. Licor de chocolate

Depois das sobremesas, chega a hora de encerrar a noite de comilança com uma bebida, certa? Um licor de chocolate cairia bem, hein?

12. Chocolate quente com especiarias

Se a ideia for tomar uma xícara de chocolate quente – afinal, o clima desta época é bem frio -, tente misturar especiarias como canela, noz-moscada e cravo-da-índia para intensificar o calor da noite.

13. Cappuccino de chocolate com frutas vermelhas

O sabor ácido dos morangos, amoras e mirtilos misturado deste cappuccino de chocolate com frutas vermelhas em contraste com o doce do chocolate é excelente para finalizar a noite.

14. Moka quente à vienense

Este moka quente à vienense poderia ser um cappuccino comum, não fosse seu toque de canele e noz-moscada que trazem um sabor e efeito especial à bebida.

15. Gelado cremoso de chocolate com pimenta

Apesar de ser uma bebida para se apreciar fria, este gelado cremoso de chocolate garante quentura por seu toque de pimenta inconfundível.