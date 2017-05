Zé Mayer desmente informação de que vai processar Su Tonani

O ator José Mayer, 67 anos, desmentiu a história de que entraria com uma ação na justiça contra a Susllem Tonani, 28 anos.

Tudo começou na última segunda-feira (29), quando foi divulgado na coluna do jornalista Flavio Ricco, no jornal O Dia, que o astro global moveria uma ação contra a figurinista por causa da acusação de assédio feita por Su.

Contudo, a informação não procede. Procurada pelo site Purepeople, a assessoria de imprensa do ator esclareceu que não existe tal intenção por parte de seu cliente. “A informação não procede, ou seja, o José Mayer não entrará na Justiça.”

O caso entre Zé Mayer e Su Tonani vem repercutindo desde a publicação do relato sobre a violência sofrida pela figurinista nos bastidores da novela A Lei do Amor, no blog #AgoraÉQueSãoElas, em março deste ano.

Cansada de todas as especulações sobre o caso e com a intenção de colocar um ponto final na história, Su publicou novo depoimento no mesmo blog no começo de maio.

No artigo, ela explica o que aconteceu na época e após sua denúncia, como sua saída da Rede Globo, e o porquê de não acionar a justiça contra o ator. “Não pensem que foi uma decisão trivial. Ela foi recheada de medo. Sabe por que dá tanto medo de delatar um abuso? Porque nossa cultura machista culpa a mulher, a vítima, pela violência vivenciada.”

