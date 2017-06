Você pode morar na casa de Jon Bon Jovi por R$51 milhões

Além de ser astro do rock, o cantor Jon Bon Jovi, 55 anos, parece ter se tornado um grande investidor do ramo imobiliário.

É que atualmente o artista está vendendo um apartamento em Manhattan, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, por mais de US$ 17 milhões (aproximadamente R$ 51 milhões) – US$ 4,4 milhões a mais do que o rockstar pagou na época da aquisição do imóvel, de acordo com o portal DDW. Já pensou morar na mesma residência que já habitou o líder do Bon Jovi?

O apartamento posto à venda é um duplex que conta com uma área verde de 150 m², três quartos no piso de cima – incluindo uma suíte -, área de lazer e biblioteca – que pode ser transformada em um quarto – no piso de baixo.

Com vista para o Rio Hudson, o imóvel se localiza na 150 Charles Street, em um famoso prédio da West Village que tem como outros moradores artista famosos, como o comediante Ben Stiller, a modelo Irina Shayk, o cofundador da rede da franquia Hard Rock Café, Peter Morton, e do escritório de design Intermix, Haro Keledjian.