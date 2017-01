Tati Quebra Barraco faz tatuagem em homenagem ao filho morto

A cantora Tati Quebra Barraco tatuou, na manhã desta quarta-feira (11), o rosto do filho Yuri. Ele foi morto durante uma operação da Polícia Militar, em dezembro, na Cidade de Deus. O processo da tatuagem foi registrado e compartilhado em seu Instagram. Na legenda, uma mensagem carinhosa: “Por onde eu for, você estará comigo!”

1 mês sem você, meu filho. Por onde eu for, você estará comigo! Te amo Yuri ❤ @studioolhodesigntattoo arrasando. Mais tarde posto como ficou 🔥 Um vídeo publicado por Tati Quebra Barraco (@tatiquebrabarracooficial) em Jan 11, 2017 às 4:32 PST

Na madrugada de 11 de dezembro, Yuri Lourenço da Silva – filho da cantora Tati Quebra Barraco – foi baleado no rosto durante uma operação da polícia na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro e não resistiu aos ferimentos.

@studioolhodesigntattoo Obrigado Fabinho, arrasou! ❤ Uma foto publicada por Tati Quebra Barraco (@tatiquebrabarracooficial) em Jan 11, 2017 às 6:08 PST

A homenagem foi feita um dia após a cantora ir à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), no Rio, prestar queixa contra os comentários que recebeu após a morte de Yuri.

Tati já tinha se manifestado, via redes sociais, sobre as ofensas que recebeu na ocasião, mas decidiu fazer a denúncia. “Vim lutar pelos meus direitos. As pessoas estão me agredindo. Em relação ao meu filho, a história quem sabe sou eu. Estudou nos melhores colégios particulares, tem casa própria. Não só o Yuri, como meus outros filhos.

Só que as pessoas estão me agredindo. E não é legal”, afirmou Tati. “As pessoas têm livre arbítrio para falar o que querem. Mas não podem chegar nas redes sociais e falar. Recebi muitas mensagens (ofensivas), só Jesus na causa”, declarou ao EGO