Taís Araújo dá “cortada” em Otaviano Costa após pergunta machista

Depois de recusar o nhoque de abóbora no Mais Você, Taís Araújo protagonizou mais um momento maravilhoso de sinceridade na TV. Durante o programa Vídeo Show, surpreendeu os internautas durante a transmissão ao vivo após pergunta (machista) de Otaviano Costa.

Mencionando as várias mudanças capilares da atriz, o apresentador questionou qual de seus estilos de cabelo era o favorito de Lázaro Ramos, marido de Taís. Ela, então, deu uma resposta empoderada, que foi muito elogiada pelos telespectadores na internet: “Eu não sei, porque eu sempre me preocupei com o que EU gosto”, afirmou.

Otaviano pra Tais Araújo

– Qual é o seu cabelo que o Lázaro mais gosta?

– Nunca perguntei, pq eu sempre me preocupei com o que EU mais gosto — Bryan Yuri (@Yuri_cst) June 6, 2017

Queria viver no mesmo mundo desse pessoal que diz q a semana passa devagar — É Caroline (@heynaannaa) April 26, 2017

HAHAHAHAHHA E esse tombo da Thais Araújo no Video Show? Eu tava só no aguardo aqui. QUE MULHERÃO DA PORRAAAA TE VENERO — claudia (@claaudiateles) June 6, 2017

Atento à repercussão nas redes sociais, Lázaro Ramos se manifestou sobre a resposta da esposa: “O cabelo que eu mais gosto em Taís? Eu não tenho direito de dar essa opinião. A Taís bota o cabelo que ela quiser, sempre. Às vezes ela pergunta, mas só para confirmar o que ela quer, e isso é que é bom. Qualquer cabelo tá maravilhoso, maravilhosa!”, disse. Assista:

Diva é diva, não é mesmo?