Tadeu Schmidt se emociona ao falar sobre ser filho temporão

O jornalista Tadeu Schmidt fez foi às lágrimas no programa Tamanho Família exibido pela TV Globo na tarde de domingo (21). Com dois irmãos mais velhos, o apresentador revelou que sempre foi “ressentido” por ser um filho “temporão”.

“Eu fui um irmão sobrinho porque quando eu nasci o Felipe já tinha 12 anos e o Oscar 16 anos. O Oscar já tinha saído de casa e o Felipe sairia aos 14 anos para ir ao colégio naval”, disse Tadeu, que é irmão do jogador de basquete Oscar Schmidt.

“Eu digo que eu fui um filho único com irmãos e sempre me ressenti muito disso, sempre quis ter essa sensação que os irmãos tem de conviver, de brigar. Eu só me senti irmão dos meus irmãos quando me tornei um adulto”, continuou. Assista:

Ele também aproveitou a oportunidade para se declarar à esposa, Ana Cristina, e às filhas Valentina e Laura. “Eu sempre quis ter uma família, uma mulher, filhos. A gente começou a namorar em 1998 e um mês depois a gente estava juntos. Logo depois veio a Valentina”, contou ele. “Eu e minha esposa costumamos dizer que vida começa depois que os filhos nascem, porque a gente olha para trás e fala: ‘como era sem graça, como posso dizer que era feliz’. Eu sou muito mais feliz depois de ser pai”, entregou.