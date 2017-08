A semelhança entre Barack Obama e Will Smith que você nunca notou

Existe um ator perfeito para interpretar Barack Obama, 56 anos, nos cinemas? Para o ex-presidente dos Estados Unidos a resposta para a pergunta é sim. Obama, inclusive, já tem um nome escalado para o longa em sua mente: Will Smith, 48 anos.

E a preferência de Obama a Smith se deve a um motivo é bem inusitado: para o democrata, as orelhas do ator e as suas são muito semelhantes.

A observação peculiar do ex-líder dos EUA entre suas características físicas com a do astro de Hollywood foi revelada pelo próprio ator em entrevista ao apresentador britânico James Corden no quadro Carpool Karaoke. “Ele disse se sentir confiante de que eu tinha as orelhas certas para o papel”, contou Smith.

Esta não é a primeira vez que o ator fala sobre a possibilidade de estrelar uma cinebiografia sobre ex-presidente dos EUA. “Nós conversamos sobre o assunto algumas vezes e ele disse que estava certo que eu tinha as orelhas perfeitas“, disse em entrevista ao The Late Show With Stephen Colbert em agosto de 2016.

Apesar de Smith ter sido o artista escolhido por Obama para vivê-lo em um filme, quem deu vida ao ex-presidente em um longa-metragem foi o ator Parker Sawyers no filme Southside with You – produção que traz a história de amor entre o político e a esposa Michelle Obama, 53 anos, vivida pela atriz Tika Sumpter.

