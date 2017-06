Rodrigo Santoro é convidado para a Academia do Oscar

Após receber diversas críticas na edição de 2016 do Oscar pela falta de diversidade entre os indicados da premiação, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas tem tentado se modificar. Como grande parte de seus membros eram homens brancos em idade avançada, os concorrentes da maior premiação do cinema acabavam sendo um reflexo disso. Por isso, ela acaba de enviar 683 novos convites (um recorde!) para profissionais da área se integrarem a ela e vários brasileiros estão na lista.

Entre convidados de diversos cantos do mundo, estão nove representantes nacionais: o ator Rodrigo Santoro, o diretor Kleber Mendonça Filho (Aquarius), o fotógrafo e cineasta Walter Carvalho (Central do Brasil), a cineasta Heloísa Passos (Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo); o diretor e roterista Nelson Pereira dos Santos (A Música segundo Tom Jobim); o diretor Cacá Diegues (Deus É Brasileiro); o diretor de fotografia Affonso Beato (A Rainha); o roteirista Mauricio Zacharia (Rio, Eu Te Amo); e o diretor Karim Aïnouz (Praia do Futuro).

Caso aceitem o convite, os novos integrantes se somam aos mais de 6 mil credenciados da Academia para voltar no Oscar 2018. Confira a lista completa de convidados.