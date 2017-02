“Quero ter mais tempo com eles” diz Taís Araújo sobre os filhos

Mesmo com a estreia (no mês passado) da peça O Topo da Montanha no Rio de Janeiro e com a terceira temporada de Mr. Brau (Rede Globo) confirmada, Taís Araújo, 38 anos, assegura: “Este será um ano mais calmo”. A resolução, afirmou em entrevista a CLAUDIA, diz respeito principalmente aos filhos (João Vicente, 5 anos, e Maria Antônia, 2). “Quero ter mais tempo com eles”, desabafa.

Estrela da linha para fios cacheados Elseve Supreme Curls (L´Oréal Paris), Taís conta que adora usar o cabelo bem volumoso, como o de Michele (sua personagem na série de TV). E revela, orgulhosa, que a caçula herdou os cachinhos dela. Uma diversão das duas, aliás, é brincar de penteados. “Gosto especialmente de fazer nela um que minha mãe fazia em mim, com uma chuquinha de cada lado.”

*Preços pesquisados em janeiro. Sujeito à alteração.