Nasce Olivia, primeira filha de Olivier Anquier e Adriana Alves

O casal Olivier Anquier, 57 anos, e Adriana Alves, 40 anos, estão pura alegria. Nesta terça-feira (03), eles anunciaram o nascimento da primeira filha do casal: Olivia. O chef compartilhou a notícia em seu perfil do Instagram, informando que deixaram o hospital.

“Olivia Nasceu e saímos do hospital hoje. Agradeço imensamente o São Luiz que nos recebeu e cuidou da gente com grande carinho. Excelência em atendimento e cuidados . Muito obrigado dr Marcia. Já chegamos em casa.” escreveu na legenda da foto.

Olivia Nasceu e saímos do hospital hoje. Agradeço imensamente o São Luiz que nos recebeu e cuidou da gente com grande carinho. Excelência em atendimento e cuidados . Muito obrigado dr Marcia. Já chegamos em casa. @redeourosaoluiz A photo posted by Olivier Anquier (@olivieranquier) on Jan 3, 2017 at 8:08am PST

Poucas horas depois, Adriana também publicou uma foto comemorando esse momento especial. Dessa vez, ela aparece com a garotinha no colo e dá para ver o rosto de Olívia.

Nossa Olivia Nasceu!🎀🙏🏾 Muito obrigada ao Dr. Emerson Barchi Cordts sua equipe e em especial ao Hospital e Maternidade Sao Luiz sua diretoria Dra. Marcia Costa que nos receberam c muito respeito carinho e cuidado! @olivieranquier A photo posted by Adriana Alves Anquier (@adrianaalvesanquier) on Jan 3, 2017 at 10:48am PST

Leia também: Chef Olivier Anquier ensina receitas parar receber os amigos em casa ao estilo bistrô

Anquier e Adriana são casados desde 2010. Há cinco dias, a mamãe havia postado uma foto no quartinho da filha informando que estava preparando as malas para a maternidade – e com um sorrisão no rosto!

Preparando as malas p a maternidade!🍀🤰🏾👶🏽🚼💗@lingeriefruit A photo posted by Adriana Alves Anquier (@adrianaalvesanquier) on Dec 29, 2016 at 3:51am PST

Que essa família seja muito feliz!