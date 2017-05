Morre ator Marcos Tumura, aos 49 anos, em São Paulo

Estrela de diversos musicais do teatro brasileiro, o ator e cantor Marcos Tumura morreu na madrugada desta quinta-feira (18), aos 49 anos, em decorrência de um infarto agudo do miocárdio.

Segundo boletim enviado pelo Hospital 9 de julho, ele deu entrada no departamento de emergência com dor torácica. “Foram realizados todos os procedimentos necessários, porém o paciente não resistiu e morreu”.

Fred Sposito, sócio e amigo do ator, informou em entrevista ao G1 que Tumura passou mal e sentiu dores no peito durante uma partida de vôlei com amigos. O ator deixou a quadra, disse que estava melhor e tomou um táxi para sua casa. Em seguida, voltou a se sentir mal e se dirigiu ao hospital, mas não resistiu. Ele não possuía histórico de problemas cardíacos. O velório acontece às 12h, no Cemitério do Araçá, em São Paulo e a cerimônia de cremação no Crematório da Vila Alpina às 21h.

Tumura interpretou o personagem Jean Valjean em “Les Misérables”, em 2001, foi Lumière no musical “A Bela e a Fera” e atuou no espetáculo “Forever Young”, com Jarbas Homem de Mello. Ao lado de sua grande amiga, a atriz Claudia Raia, o ator brilhou nos musicais “Raia 30 – O Musical”, “Crazy for You” e “Cabaret”.

Claudia Raia e o companheiro, Jarbas Homem de Mello lamentaram a morte do querido amigo em suas contas no Instagram:

“Hoje o Brasil acordou mais cinza e triste, perdemos nosso amado, meu irmão , companheiro na vida e na arte Marcus Tumura, estamos sem ar, devastados e comunicamos a família do Teatro Musical Brasileiro que o velório deste grande artista será no Cemitério do Araçá a partir de 12:00hs e a cerimônia de cremação no Crematório da Vila Alpina às 21:00”, lamentou Claudia.

“Hoje perdemos nosso amado amigo MARCOS TUMURA, os amigos que quiserem prestar suas homenagens a esse grande artista e irmão, o velório será no cemitério do Araçá a partir das 12:00h ( avenida Dr Arnaldo ) e a cerimônia de cremação às 21:00h no Crematório Vila Alpina!”, escreveu Jarbas.