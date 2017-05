Luana Piovani reclama após veto do filho em festa do Dia das Mães

A atriz Luana Piovani usou sua conta no Instagram nesta quinta-feira (25) para desabafar sobre a escola do filho mais velho Dom, de 5 anos. A festa do Dia das Mães do colégio estava marcada para esta quarta (24), mas o menino não pôde participar porque estava acompanhado só do pai, o surfista Pedro Scooby.

Por ter compromisso profissional, Luana pediu para seu marido representá-la no evento enquanto ela não chegasse para assistir o filho. Segundo a atriz, a escola impediu que seu filho participasse da homenagem, já que a mãe não estava presente naquele momento, apenas o pai.

Leia também: A Luana Piovani bebê era muito parecida com seus filhos gêmeos

Luana ficou indignada com a instituição e criticou duramente a escola por oferecer uma definição ‘sem nexo’ sobre pais e mães. “Faz algum sentido uma escola com uma definição tão sem nexo para mãe e pai? Tem que ser mãe do jeito que eles definem esse papel. Frustração geral. Só não fiz um escândalo porque estava exausta e preferi ir para casa ficar com meus filhos”, disse, revelando ainda que o custo para mantê-lo na escolinha passa dos 3 500 reais.

“O pai não conta. Tem que ser mãe do jeito que eles definem mãe, então? E se fosse uma criança filha de um casal homossexual? Não estou sabendo lidar”, questionou a atriz, que também é mãe dos gêmeos Liz e Bem, de 1 ano.