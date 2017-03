Ivete pega carona com fã: “ela tá achando que é pegadinha”

A espontaneidade da cantora Ivete Sangalo, 44 anos, é um dos segredos do sucesso dela. Nesta segunda-feira (27), no entanto, ela foi além. Ao sair de casa para resolver uns probleminhas em Salvador, ela ficou sem carro para voltar para casa e, na cara de pau, pediu carona a uma jovem que estava no trânsito.

“Minha gente, eu vim na rua resolver uma parada minha e fiquei sem carro. E peguei carona com essa fofura aqui: Lore” disse a cantora em vídeo compartilhado na função Stories do Instagram. “Ela tá achando que é pegadinha, mas não é não. Ela tem que me dar carona. Ela disse que me dá carona até chegar em casa. Obrigada, viu?” comentou Ivete, enquanto a menina ria ao fundo.

Ivete conta como o encontro aconteceu. A menina identificada como Lore estava passando e a cantora perguntou para onde ela ia. Ao responder que estava a caminho de Campo Grande, foi surpreendida pelo pedido de Ivete: “Então me deixe lá.” Ao final, a cantora se divertiu “ela está me perguntando se é pegadinha. Não é pegadinha não, é carona mesmo”. Veja: