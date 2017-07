Adeus, loiro: Grazi Massafera fica morena para interpretar vilã

Depois de viver a loiríssima Luciane em A Lei do Amor, Grazi Massafera, 35 anos, mudou completamente as madeixas para o seu próximo trabalho. Para viver a vilã Lívia, sua personagem na nova trama das 21h da Rede Globo O Outro Lado do Paraíso, Grazi escureceu o cabelo e ficou bem morena.

Lacrou muito @massafera Lindíssima chique e poderosa arrase amiga Rainha 👸🏻 🌸💫hoje na coluna de #monicabergamo @marciamarba @destaqueimagem A post shared by Juliano Pessoa e Zuel Ferreira (@julianoezuel) on Jul 21, 2017 at 6:24am PDT

A novela tem previsão de estreia para outubro de 2017. No enredo escrito por Walcyr Carrasco, 65 anos, a atriz viverá a antagonista do casal protagonista, vivido por Bianca Bin, 23 anos, e Rafael Cardoso, 26 anos.

Além de Grazi, quem também viverá uma vilã de peso no folhetim será a atriz Marieta Severo, 70 anos, com quem a paranaense trabalhou em Verdades Secretas.

