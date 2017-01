Fotos raras mostram a 1ª visita das filhas de Obama à Casa Branca

Sasha e Malia Obama cresceram na Casa Branca. Foram 8 anos em que transacionaram da infância à adolescência. No entanto, antes de chamarem a residência oficial do presidente dos EUA de lar, houve uma primeira visita. Na última sexta-feira (13), foram divulgadas imagens desse dia – e as duas, ainda pequenas, pareciam estar bem à vontade com o local logo de cara.

Nas raras fotos, elas aparecem deslizando por uma rampa de madeira, espiando os quartos e curtindo o cinema da Casa Branca.

Sasha, em primeiro plano, desliza por uma rampa enquanto sua irmã Malia prepara-se para fazer o mesmo

Quantas vezes mais será que Sasha aproveitou esse cinema?

As irmãs espiam um dos quartos da Casa Branca

Jenna Bush Hager, filha de George W. Bush, mostra vista para as meninas Obama

Sasha e Malia Obama tinham 7 e 10 anos, respectivamente, quando a visita aconteceu, e foram guiadas pelas filhas gêmeas do então presidente dos EUA na época, George W. Bush. Elas recentemente escreveram uma carta pública para as filhas de Obama. Nela, Jenna e Barbara Bush lembram-se da visita, dizendo que deixaram seus empregos em Baltimore e em Nova York para guiar a família Obama pelo seu novo lar. “Nós quatro caminhamos pelos corredores majestosos da mansão para a qual vocês tinham que mudar sem escolha. Quando vocês escorregaram pelo corrimão do solário, como nós havíamos feito com aos 8 anos e de novo aos 20 anos, perseguindo nossa juventude, sua alegria e risadas foram contagiantes.”, disseram. Jenna e Barbara finalizam dizendo que Sasha e Malia vão entrar em um outro seleto clube, o de filhos de ex-presidentes.

Nessa nova fase, após Barack passar o cargo de presidente dos EUA para Donald Trump no próximo dia 20, a família Obama vai continuar morando em Washington, em uma casa a três quilômetros da antiga residência.