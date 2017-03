Como eram 22 famosos na infância

Alguns famosos já eram figuras públicas desde a infância, mas há sempre aquela foto desconhecida dos fãs. Por isso, selecionamos cliques curiosos e fofos das celebridades na juventude. Espia só!

1. Adele

O bom humor de Adele sempre esteve presente na cantora, seja em sua infância, seja na última edição do Grammy – quando decidiu partir o troféu de Álbum do Ano, que recebeu por 25, para poder compartilhá-lo com Beyoncé.

2. George Clooney

Será que os gêmeos de George Clooney, 55 anos, serão parecidos com o ator durante seus tempos de colegial em Columbia (Ohio)?

3. Angelina Jolie

As bochechas angelicais de Angelina Jolie, 41 anos, deram lugar para um rosto poderoso! Já o olhar profundo continua o mesmo, não é?

4. Leonardo DiCaprio

Antes de se consagrar como um dos mais reconhecidos atores de Hollywood, Leonardo DiCaprio, 42 anos, começou sua carreira no Clube do Mickey, da Disney – programa que também revelou astros como Britney Spears e Justin Timberlake. Atualmente, Leo é uma figura importantíssima do cinema, com várias indicações ao Oscar e a estatueta de Melhor Ator, do ano passado, pela atuação em O Regresso.

5. Jennifer Aniston

Impossível não reconhecer os traços de Jennifer Aniston, 48 anos, nesta foto da atriz durante seus primeiros anos de vida no estado da Pensilvânia.

6. Russell Crowe

Quem assiste aos filmes tensos de Russell Crowe, 52 anos, mal sabe que, por trás de seus personagens carrancudos e durões, está o mesmíssimo sorriso largo no rosto.

7. Hugh Grant

Os anos podem passar, mas os olhos miúdos tão conhecidos pelo público permanecem iguais no rosto do ator Hugh Grant, 56 anos.

8. Glória Pires

Assim como a filha Cléo, a atriz Glória Pires, 53 anos, também começou sua carreira artística logo na infância, na novela A Pequena Órfã. Quem se lembra?

9. Brad Pitt

Todo mundo já teve aquela fase cabelo corte “tijelinha” divido ao meio. Não foi diferente com o galã de Hollywood, Brad Pitt, 53 anos!

10. John Travolta

O visual Grease – Nos Tempos da Brilhantina que marcou a trajetória de John Travolta, 63 anos, nem sempre foi o preferido do ator. Assim como nos tapetes vermelhos que ele frequenta hoje em dia, o artista também já era adepto da camisa social e da gravata ainda na época do colégio.

11. Jon Bon Jovi

Todo mundo conhece as imagens do galã Jon Bon Jovi, 55 anos, quando a banda estourou nos Estados Unidos e no mundo! Mas será que você já viu o astro em sua época de colegial?

12. Julia Roberts

Os velhos óculos de infância foram abandonados por Julia Roberts, 49 anos, mas o sorriso da atriz permanece o mesmo!

13. Barack Obama

Será que o pequeno Barack Obama, hoje com 55 anos, imaginava que um dia poderia se tornar o primeiro presidente afro-descentente dos Estados Unidos?

14. Deborah Secco

Antes de brilhar na Rede Globo, a atriz Deborah Secco, 37 anos, já havia solidificado sua carreira na série Confissões de Adolescente, da TV Cultura.

15. Marilyn Moroe

Antes de estarem soltos e esvoaçantes, cachos dourados de Marilyn Moroe (1926-1962) eram bem modeladinhos à la Shirley Temple.

16. Kate Winslet

Aos 41 anos, a atriz Kate Winslet, 41 anos, é uma daquelas pessoas que você percebe que mudou bastante os traços do rosto, mas ainda preserva algo em seu semblante que remete a infância.

17. Beyoncé

O alto-astral e o gosto por inovação sempre foi o espírito de Beyoncé, 35 anos, seja na infância com suas tranças; seja na fase adulta, quando resgatou seu lado místico e suas raízes na apresentação do Grammy 2017.

18. Bruna Marquezine

Quem não se lembra de Bruna Marquezine, 21 anos, em seus primeiros papéis na televisão, como a menina Salete ou em participações no Sítio do Pica-Pau Amarelo? Uma fofura só!

19. Elvis Presley

O olhar misterioso de Elvis Presley (1935-1977) esteve presente nas expressões faciais do astro do rock desde sempre. Duvida? Confira abaixo!

20. Tom Cruise

Até galãs como o ator Tom Cruise, 54 anos, tiveram momentos duvidosos na infância… Que tal esta franjinha?

21. Sarah Jessica-Parker

Conseguem reconhecer a atriz Sarah Jessica-Parker, 51 anos, a nossa saudosa Carrie Bradshaw?

22. Tiago Leifert

Antes de ser tornar o apresentador descontraído do Big Brother Brasil, Tiago Leifert, 36 anos, era esse garotinho de cachos loiros. Fofo!