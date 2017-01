Filhas de Bush escrevem carta tocante para Sasha e Malia Obama

As despedidas da família Obama continuam. Desta vez, o “adeus” veio em forma de conselhos para as herdeiras, Sasha e Malia. As filhas de George W. Bush, Jenna e Barbara, escreveram uma carta pública para elas, lembrando-as das oportunidades que tiveram durante os oito anos de mandato e da própria capacidade de mudar a história. Contenha as lágrimas, se puder:

“Malia e Sasha, oito anos atrás, em um dia frio de novembro, nós cumprimentamos vocês nos degraus da Casa Branca. Nós vimos tanto a luz quanto a prudência nos seus olhos enquanto vocês observavam sua nova casa. Nós deixamos nossos empregos em Baltimore e em Nova York mais cedo e viajamos para Washington para mostrar o lugar para vocês. Para mostrar o Quarto Lincoln e os quartos que uma vez foram nossos, para apresentar todas as pessoas – floristas, caseiros e mordomos – que se dedicam a fazer essa casa histórica um lar.

Nós quatro caminhamos pelos corredores majestosos da mansão para a qual vocês tinham que mudar sem escolha. Quando vocês escorregaram pelo corrimão do solário, como nós havíamos feito com aos 8 anos e de novo aos 20 anos, perseguindo nossa juventude, sua alegria e risadas foram contagiantes.

Em oito anos, vocês fizeram tanta coisa. Viram tanto. Vocês estiveram nos portões da cela em Robben Island onde Nelson Mandela ficou preso por décadas, com seus braços em volta do seu pai. Vocês viajaram para a Libéria e para o Marrocos com sua mãe para conversar com as garotas sobre a importância da educação – garotas que se enxergavam em vocês, se enxergavam nos seus pais, enxergavam quem elas poderiam ser se continuassem a estudar e aprender. Vocês compareceram a jantares de Estado, fizeram trilhas nos parques nacionais, conheceram líderes internacionais e conseguiram rir das piadas dos seus pais durante o perdão do peru de Ação de Graças anual, tudo isso enquanto crianças, indo ao colégio e fazendo amigos. Nós vimos vocês crescerem de meninas para jovens impressionantes mulheres com graça e desenvoltura.

E ao longo de tudo isso vocês tiveram uma a outra. Assim como nós.

Agora vocês estão prestes a se juntar a um outro clube seleto, um de ex-primeiros filhos – uma posição que vocês não desejaram e que não tem um roteiro. Mas vocês têm tanta coisa para esperar. Vocês vão escrever a história das suas vidas, além da sombra dos seus pais famosos, e mesmo assim vocês vão carregar com vocês as experiências dos últimos oito anos.

Nunca esqueçam as pessoas maravilhosas que trabalham na Casa Branca. Quem nos recebeu aos sete anos na Inauguração do nosso avô foi Nancy, a florista da Casa Branca, que nos escoltou para longe do frio. Ela nos ajudou a montar buquês coloridos para os criados-mudos dos nossos avós. 20 anos depois, Nancy fez os arranjos do casamento de Jenna. Aproveitem sua própria Nancy. Nós mantemos contato com nossa equipe do Serviço Secreto. Eles foram parte do nosso amadurecimento: estavam nos nossos primeiros encontros, primeiros dias e até em um noivado e uma Lua de Mel. Sabemos que não foi sempre fácil – vocês duas e nós duas fomos adolescentes seguidas por homens com mochilas –, mas eles congelam suas vidas por nós.

Aproveitem a faculdade. Como quase o mundo inteiro sabe, nós aproveitamos. E vocês não terão mais o peso do mundo sobre suas jovens costas. Explorem suas paixões. Aprendam quem vocês são. Cometam erros – vocês têm esse direito. Continuem a se rodear com amigos leais que conhecem vocês, adoram vocês e vão protegê-las a todo custo. As vozes de quem julga não devem ter importância. Em vez disso, são seus próprios corações que importam.

Peguem tudo que vocês viram, as pessoas que conheceram, as lições que aprenderam e deixem que as guiem para fazer uma mudança positiva. Não temos dúvidas de que farão. Viajar com nossos pais nos ensinou muito mais do que qualquer aula. Abriu nossos olhos para novas pessoas, bem como novas culturas e ideias. Conhecemos operários em Michigan, professores na Califórnias, médicos curando pessoas na fronteira de Mianmar, crianças que se enfileiravam nas ruas empoeiradas de Kampala para ver o presidente americano, e crianças com HIV aguardando para conseguir seu coquetel antiretroviral que poderia salvar suas vidas. Uma menina pequenina usando seu melhor vestido, de cor lavanda, parecia noa, mas não era. Ela era pequena porque estava doente. Sua mãe revelou que ela poderia não viver para ver as drogas funcionando, mas que seus irmãos e irmãs iriam. Depois de conhecer essa garota, Barbara voltou à faculdade e mudou sua especialização, e a trajetória da sua vida.

Vocês sobreviveram à inacreditável pressão da Casa Branca. Vocês ouviram críticas duras sobre seus pais de pessoas que nunca os conheceram. Vocês resistiram enquanto seus pais eram transformados em manchetes. Seus pais, que sempre colocaram vocês em primeiro lugar e não só mostraram como lhes deram o mundo. Como sempre, eles estarão torcendo por vocês enquanto vocês começam um novo capítulo. E nós também estamos”.