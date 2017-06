Fábio Assunção é detido no Pernambuco

O ator Fábio Assunção, 45 anos, foi detido em São João do Arcoverde, Sertão do Pernambuco, madrugada deste sábado (24). Após bater em uma viatura policial, sob efeito de álcool, o ator teria xingado os militares e quebrado o vidro de outro veículo policial, de acordo com testemunhas ouvidas pelo jornal Folha de Pernambuco, que confirmou a detenção com a Polícia Militar do estado.

Assunção passará por uma audiência de custódia para que o juiz decida se ele será preso. Acompanhado da namorada Pally Silveira, o ator estava na cidade para o lançamento do documentário Eu sonho para ver você, sobre o samba de coco, ritmo do sertão pernambucana. Vídeos do momento da detenção pela polícia estão circulando na internet.

Fábio Assunção já passou por tratamentos em diversas clínicas de reabilitação devido a dependências químicas, conforme contou pela primeira vez em depoimento ao Fantástico, na TV Globo, em 2009.