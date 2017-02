Esposa de Victor defende o marido em carta: “Nunca me machucaria”

Após a denúncia de violência doméstica contra Victor Chaves, registrada na última sexta-feira em Belo Horizonte, Poliana Bagatini, esposa do cantor, usou as redes sociais para publicar uma carta aberta em que sai em defesa do marido. A conta do Instagram leva seu nome e está sem fotos.

No texto, ela afirma que o exame de corpo de delito, realizado no sábado, foi feito para comprovar “a inexistência de qualquer lesão”.

O papel traz como título “Esclarecimento” seguido de uma assinatura manuscrita e a data de hoje (com um erro em relação ao ano).

Leia na íntegra:

“Na última sexta-feira, tivemos um grande desentendimento familiar que me abalou profundamente. Em Belo Horizonte, não tenho parentes ou amigos, estava distante da minha cidade natal e, após a discussão com minha sogra, sem sentir o apoio do Vitor que tentou me conter, vi na polícia um lugar em que me senti amparada.

Em momento algum, considerei que tivesse ocorrido qualquer crime, principalmente, praticado por meu marido Vitor, tanto que falei em meu depoimento na polícia que não tinha interesse na apuração de natureza penal.

Vitor não me machucou e nunca me machucaria e, para comprovar, a inexistência de qualquer lesão, resolvi fazer a perícia no IML. Apesar do transtono que toda a repercussão nos causou, meu bebê e eu estamos em pleno estado de saúde.

Agradeço a preocupação com nossa família e peço a compreensão de todos, pois agora preciso de paz para me recompor.”

Leo Chaves defende irmão

Após a publicação, o cantor Leo Chaves compartilhou a mesma carta acompanhada de um texto em apoio ao irmão Victor.

“Qualquer ser humano em situações emocionais adversas, está sujeito a atitudes precipitadas e inconsequentes. Ainda mais, estando grávida. Poliana tem grandes qualidades e diante de tudo, ofereço minha compreensão e respeito. Ciente do impacto do ocorrido e dos reflexos, sinto muito. No entanto me posiciono com apoio aos dois e sem julgamentos. São pais de uma linda criança, que espera seu irmão nascer. A vida é assim, propõe pódio e derrotas, é preciso saber lidar com ambos. Desde o inicio, estive firme com minhas conclusões sobre o ocorrido, e sabia que a verdade viria à tona. Estive de mãos dadas com meu irmão o tempo todo, e assim seguirei! Que esse episódio possa ser aproveitado como experiência e aprendizado para todos. A sociedade vive um caos emocional, e pessoas de bem, cometem atos sem a mínima consciência, simplesmente por não estarem conectadas consigo mesmas. É fato que damos os maiores passos diante das crises. Que assim seja. O que temos pra hoje é construir o agora da melhor forma. Vamos em frente meu irmão, Victor Chaves. Houve um erro de digitação com a data, já está sendo corrigido.

LEO CHAVES”

Entenda o caso

Poliana Bagatini, esposa do cantor Victor Chaves, da dupla sertaneja Victor & Léo, prestou queixa contra o marido em Belo Horizonte na sexta-feira (24). Grávida, a jovem de 29 anos disse que foi agredida por ele.

Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que foi jogada no chão por Victor, que, em seguida, a atacou com chutes. Quando tentou sair do apartamento, após o episódio de violência doméstica, foi impedida por um segurança e pela irmã do cantor.

Veja também: Esposa de Victor faz corpo de delito e é denunciada pela mãe dele

Poliana só conseguiu deixar o prédio após uma vizinha, que ouviu a briga, chamar o elevador para ela. A empresária também contou às autoridades que recebeu ameaças por mensagens de texto em seu celular depois do ocorrido.

Sua queixa foi registrada na Delegacia Seccional Sul e depois encaminhada para a Delegacia de Mulheres da capital. Depois de deixar o local sem atendimento na sexta-feira (24), ela foi ao Instituto Médico Legal (IML) e realizou o exame de corpo de delito na tarde de sábado (24) – cujo resultado não foi divulgado. No mesmo dia, Marisa Chaves, mãe do cantor, prestou queixa contra a nora.

Já na tarde de domingo (26), a Rede Globo anunciou o afastamento de Victor do reality show The Voice Kids após a denúncia de agressão.

Até o fechamento desta matéria, a assessoria de imprensa de Victor não foi encontrada por CLAUDIA. O cantor também não se pronunciou sobre o assunto.