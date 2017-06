Como são as atrizes de Orange Is The New Black na vida real?

Em sua quinta temporada, a série Orange Is The New Black é um sucesso da Netflix. E muito do sucesso da produção se deve às personagens marcantes que vivem na prisão de Litchfield, que têm suas aparências desgastadas pelo ambiente prisional.

Consequentemente, conhecemos os rostos do elenco de OITB apenas em suas versões com uniformes beges (ou laranjas) para a série e com pouca produção de beleza. Por isso, selecionamos 22 imagens que mostram como são as atrizes que as interpretam as prisioneiras de Litchfield na vida real.

1. Sophia Burset, interpretada por Laverne Cox

Se na série a atriz Laverne Cox, 33 anos, apareceu com cabelo curto, na vida real ela desfila seus longos fios de pontas loiras pelos tapetes vermelhos.

2. Suzanne “Crazy Eyes” Warren, interpretada por Uzo Aduba

O cabelo de Uzo Aduba, 36 anos, tem mais liberdade do que o penteado de Suzanne.

3. Mei Chang, interpretada por Lori Tan Chinn

O topete preto de Mei Chang deu lugar para o platinado de Lori Tan Chinn, 68 anos.

4. Angie Rice, interpretada por Julie Lake

Julie Lake, 45 anos, apresenta dentes mais saudáveis do que sua personagem Angie Rice.

5. Frieda Berlin, interpretada por Dale Soules

A tatuagem de Frieda Berlin desaparece da pele de Dale Soules, 70 anos, mas o olhar carismático continua estampado no rosto da atriz.

6. Skinhead Helen, interpretado por Francesca Curran

Quanto tempo Francesca Curran, 23 anos, deve levar no estúdio de maquiagem para produzir as tatuagens de Skinhead Helen?

7. Rosa “Miss Rosa” Cisneros, interpretada por Barbara Rosenblat

Por conta do câncer de Miss Rosa estava sempre muito abatida quando viva — outro incrível trabalho de caracterização, desta vez na atriz Barbara Rosenblat, 66 anos.

8. Taystee, interpretado por Danielle Brooks

O estilo blackpower de Taystee é reforçado pela atriz Danielle Brooks, 27 anos, na vida real.

9. Nicky Nichols, interpretada por Natasha Lyonne

Os olhos carregados de lápis pretos e cabelos desgrenhados de Nicky Nichols dão lugar ao frescor de Natasha Lyonne, 38 anos, ao fim do dia de trabalho.

10. Dayanara Diaz, interpretado por Dascha Polanco

Enquanto Dayanara Diaz prefere fios claros da raiz às pontas, Dascha Polanco, 34 anos, mantém seu tom natural.

11. Blanca Flores, interpretado por Laura Gomez

Laura Gomez, 38 anos, deu adeus às sobrancelhas grossas de Blanca Flores no fim das filmagens.

12. Alison Abdullah, interpretada por Amanda Stephen

Com ou sem hijab, Amanda Stephen, 25 anos, permanece com um semblante tranquilo ❤

13. Tiffany “Pennsatucky” Doggett, interpretada por Taryn Manning

Será que a “Pennsatucky” tingiria o cabelo de rosa como a Taryn Manning, 38 anos?

14. Leanne Taylor, interpretada por Emma Myles

Outro show de maquiagem: a personagem Leanne esconde o sorriso encantador da atriz Emma Myles, 29 anos.

15. “Zirconia” Cabrera, interpretada por Daniella De Jesús

Se em OITB a atriz Daniella de Jesús, 31 anos, é adepta do corte curto bem comportado, na vida real ela deixa seus cachos bem livres.

16. Galina “Red” Reznikova, interpretada por Kate Mulgrew

Red é conhecida por sua personalidade forte e por seus cabelos vermelhos vibrantes. E a atriz Kate Mulgrew, 62 anos, não é muito diferente da personagem. Que tal?

17. Ouija, interpretada por Rosal Colon

A delicada tatuagem no canto do olho direito de Ouija deu lugar para o blush em tom de marrom de Rosal Colon, 31 anos.

18. Janae Watson, interpretada por Vicky Jeudy

No lugar dos cachos de Janae Watson, Vicky Jeudy, 36 anos, prefere usar os longos fios lisos na vida real.

19. Judy King, interpretada por Blair Brown

Sai o uniforme bege e sem graça de Judy King, entra o casaco verde e com detalhes multicores de Blair Brown, 71 anos.

20. Cindy “Black Cindy” Hayes, interpretada por Adrienne C. Moore

Será que Cindy “Black Cindy” Hayes estava arrumando o cabelo, na série, para ficar como a atriz Adrienne C. Moore, 36 anos?

21. Piper Chapman, interpretada por Taylor Schilling

A atriz Taylor Schilling, 32 anos, tem uma das caracterizações mais simples para viver Piper Chapman.

22. Alex Vause, interpretada por Laura Prepon

O preto é a cor preferida tanto da atriz Laura Prepon, 37 anos, quanto de sua personagem Alex Vause.

23. Maureen Kukudio, interpretada por Emily Althaus

O batom vermelho fez toda diferença para as versões de Emily Althaus, 27 anos, na série e no tapete vermelho do 23º Screen Actors Guild Awards.

24. Carrie “Big Boo” Black, interpretada por Lea DeLaria

Bastou sair de Litchfield, que a atriz Lea DeLaria, 59 anos, investiu em um penteado moderno.

