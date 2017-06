Celebridades que mudaram de nome no meio da carreira

A cantora Claudia Leitte, 36 anos, anunciou que, na próxima turnê, abandonará o sobrenome que a acompanhou durante toda sua carreira. “Eu tô pronta pra subir no salto. E estou tirando o Leitte do meu nome e vou lançar uma nova tour só com Claudia, sem ‘Leitte’! Não é massa?”, publicou a cantora no Instagram, nesta quarta-feira (29).

Ela não é a primeira a fazer isso! Vários outros artistas tomaram decisão parecida durante a carreira. Alguns emplacaram o nome novo, outros não. Confira!

Wanessa Camargo

Em 2009, Wanessa Camargo tirou o sobrenome do pai, da dupla Zezé di Camargo & Luciano, de seu nome artístico. “Meu nome é Wanessa Godói Camargo Buaiz e continuará sendo, mas assinarei no meu álbum só meu primeiro nome. Todo mundo me chama assim. Só isso!”, comentou em declaração oficial na época. No ano passado, ela voltou ao antigo nome.

Snoop Dogg

Seu nome verdadeiro é Calvin Broadus Cordozar Jr, mas já mudou diversas vezes de assinatura, sendo Snoop Dogg a primeira e mais conhecida delas. O rapper adotou o pseudônimo Snoop Lion em 2012, após passar um período na Jamaica, enquanto gravava seu novo álbum em estilo de reggae tradicional. No ano seguinte, passou a fazer shows em festivais de música eletrônica como DJ Snoopadelic. Pouco depois, criou um novo pseudônimo chamado Snoopzilla para o projeto com o cantor Dam-Funk.

Jennifer Lopez

Desde o início de sua carreira, na década de 1990, Jennifer Lopez era apelidada de J. Lo por seus fãs. Em 2001, lançou seu segundo disco, chamado J. Lo. Pouco antes do lançamento, adotou o apelido como novo nome artístico. Em seguida, voltou a usar o antigo nome.

Prince

O cantor norte-americano Prince foi além. Em 1993, mudou seu nome para uma figura impronunciável, união dos símbolos para masculino (♂) e feminino (♀), usando-o até 2000. Ele pedia para ser chamado “o artista anteriormente conhecido como Prince” ou apenas “o Artista”. A decisão veio por conta de disputas judiciais com a gravadora Warner Bros. “A empresa possui o nome ‘Prince’ e toda a música relacionada comercializada sob o ‘Prince’. Assim, eu me tornei meramente uma peça de penhor utilizada para produzir mais e mais dinheiro para a Warner Bros”, declarou na época.

Jorge Ben Jor

Em 1989, o músico Jorge Ben alterou seu nome para Jorge Benjor. Em seguida, virou Jorge Ben Jor. Na ocasião, dizia-se que a inclusão de ‘Jor’ foi inspirada pela numerologia; outra teoria é que a alteração serviu para evitar confusão com o músico norte-americano George Benson, na época em que o brasileiro começava a fazer sucesso nos Estados Unidos.

