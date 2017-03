Já bateu o olho na foto de um artista famoso e pensou ser outra pessoa? Ou, ainda, acabou confundindo com outra personalidade? Para testar sua percepção, listamos 15 celebridades que parecem ser a mesma pessoa! Pronta para o desafio?

1. Javier Bardem e Jeffrey Dean Morgan

Quem nunca confundiu Javier Bardem, 48 anos, com Jeffrey Dean Morgan, 50 anos? Calma! Javier é espanhol, casado com a atriz Penélope Cruz e já ganhou um Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, por sua interpretação em Onde os Fracos Não Têm Vez. Já Jeffrey é norte-americano, casado com a atriz Hilarie Burton e é conhecido por interpretar o vilão Negan, na série The Walking Dead.

2. Will Ferrell e Chad Smith

Apesar de parecidos, Will Ferrell, 49 anos, e Chad Smith, 55 anos, seguem profissões distintas no mundo do entretenimento. Will é famoso por sua atuação no programa de comédia Saturday Night Live, enquanto Chad é uma é baterista da banda Red Hot Chili Peppers.

3. Dani Monteiro e Cris Dias

Colegas de emissora, Dani Monteiro, 35 anos, e Cris Dias, 36 anos, são jornalistas e aparecem nas telinhas sempre com uma informação nova para o público – Dani no Mais Você e Cris no Globo Esporte.

4. Ian Somerhalder e Rob Lowe

Além de parecidos fisicamente, Ian Somerhalder, 38 anos, e Rob Lowe, 53 anos, estouraram no mundo artístico com idades similares. Ian se tornou ídolo teen nos anos 2000, aos 29 anos e Rob, na década de 1980, aos 21 anos.

Leia mais: Filhos de famosos que se parecem com os pais

5. Gisele Bündchen e Ellen Jabour

Não foi a toa que as modelos Gisele Bündchen, 36 anos, e Ellen Jabour, 39 anos, conquistaram o mundo: as duas têm um sorriso encantador e são excelentes profissionais.

6. Dan Stulbach e Tom Hanks

Quantas brincadeiras envolvendo a semelhança entre Dan Stulbach, 47 anos, e Tom Hanks, 60 anos, você conhece? Para nossa sorte, no quesito “talento” eles também estão empatados!

7. Deborah Secco e Fernanda Freitas

Além de parecidas, as atrizes Deborah Secco e Fernanda Freitas têm a mesma idade, 37 anos, e trabalham na mesma emissora. As duas chegaram a trabalhar juntas na novela Pé na Jaca, exibida entre 2006 e 2007.

8. Elijah Wood e Daniel Radcliffe

Elijah Wood, 36 anos, e Daniel Radcliffe, 27 anos, marcaram seus nomes no mundo do cinema na mesma época, depois que protagonizaram duas franquias de filmes adaptados para as telonas: a saga O Senhor dos Anéis e Harry Potter, respectivamente. Além de dividirem a atenção do público para o sucesso dos filmes, os atores também compartilham traços físicos muito semelhantes entre si em seus rostos – como os grandes olhos claros.

Leia mais: Como eram 22 famosos na infância

9. Katy Perry e Zoey Deschanel

Uma das semelhanças mais famosas entre as celebridades de Hollywood é a que existe entre a cantora Katy Perry, 32 anos, e a atriz Zoey Deschanel, 37 anos – especialmente quando Katy usava cabelos pretos e a diferenciação ficava mais difícil de ser feita.

10. Natalie Portman e Keira Knightley

Além do desenho do rosto parecido, Natalie Portman, 35 anos, e Keira Knightley, 31 anos, também brilham nas telonas com a mesma intensidade.

11. Henry Cavill e Matt Bomer

Lançamos um desafio: apontar quais são as diferenças entre Henry Cavill, 33 anos, e Matt Bomer, 39 anos. Os dois atores são parecidos demais!

12. Helen Hunt e Leelee Sobieski

Poderíamos dizer que Helen Hunt, 53 anos, e Leelee Sobieski, 33 anos, são mãe e filha. Mas não: as atrizes não têm qualquer tipo de laço de parentesco entre si.

13. Jennifer Morrison e Elish Cuthbert

Difícil negar a semelhança entre Jennifer Morrison, 37 anos, e Elish Cuthbert, 34 anos. Ainda mais quando apostam em penteados tão semelhantes!

14. Courtney Cox e Nelly Furtado

A combinação de olhos azuis e cabelos pretos de Courtney Cox, 52 anos, e Nelly Furtado, 38 anos, confundem a cabeça de qualquer um na hora de distinguir quem é quem na foto.

15. Logan Marshall-Green e Tom Hardy

Confie em nós. Estas pessoas na foto são dois homens diferentes: trata-se dos atores Logan Marshall-Green, 40 anos, e Tom Hardy, 39 anos. Um ano de diferença na idade entre os rapazes e poderíamos dizer que eles foram separados na maternidade.