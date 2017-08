14 casais de celebridade que você não se lembra que existiram

1. Fernanda Torres e Pedro Bial

Eles se casaram quando a atriz tinha apenas 17 anos e viveram juntos por dois. Os dois parecem não guardar mágoas. Fernanda foi ao casamento do ex-marido com a jornalista Maria Prata, em 2015, e continuou a dar entrevistas a ele.

2. Taís Araújo e Netinho

Eles ficaram juntos de 1998 a 2001. “Ela estava na novela Xica da Silva e gostava muito do Negritude. Fizemos amizade e sete meses depois começamos a namorar”, lembrou ele em entrevista, em 2015.

3. Luana Piovani e Rodrigo Santoro

Quando tinha 20 anos, Luana Piovani namorava Rodrigo Santoro. O namoro terminou quando ela o traiu durante o Carnaval de Salvador, em 2000, como contou em entrevista à revista Playboy.

4. Ivete Sangalo e Luciano Huck

Os dois, que hoje são amigos, já foram namorados em 1999, durante poucos meses. Antes disso, Huck namorava a apresentadora Eliana.

5. Angélica e César Filho

Ela tinha 15 anos quando engatou um namoro com César Filho, na época 12 anos mais velho. Com este namorado, Angélica perdeu a virgindade e passou sete anos. “Antes disso, eu nunca tinha namorado sério. Meu primeiro namorado, o meu primeiro tudo foi o César”, contou Angélica ao programa Muvuca, de Regina Casé, em 1998.

6. Claudia Raia e Jô Soares

Os dois ficaram casados entre 1984 e 1986, mas mantiveram a amizade após o término, com a atriz dando entrevistas frequentes em no Programa do Jô.

7. Vera Fischer e Murilo Rosa

Com Murilo Rosa, Vera Fischer namorou por oito meses, em 2002. O romance começou com trocas de olhares durante a gravação de um clipe de Ivete Sangalo e o namoro engatou na festa de aniversário da atriz, um mês depois.

8. Rodrigo Hilbert e Maria Paula

Quando ainda era modelo, em 2000, Rodrigo Hilbert namorou a atriz Maria Paula. Em um episódio triste e que a abalou profundamente, Maria Paula sofreu um aborto espontâneo do bebê que esperavam.

9. Ana Paula Arósio e Marcos Palmeira

Enquanto ele protagonizava a novela Porto dos Milagres e ela estrelava a minissérie Os Maias, o casal viveu um relacionamento de quase dois anos, até 2001.

10. Sandy e Paulo Vilhena

Eles namoraram quando contracenavam o seriado Sandy&Junior, nos anos 1990. “A Sandy foi diferente, porque foi o meu primeiro amor”, o ator comentou em entrevista à revista Quem, em 2009.

11. Caio Blat e Preta Gil

O romance durou alguns meses e teve início em 2000. Na época, dizia-se que o término aconteceu porque ela queria casar e ele, que tinha apenas 20 anos, não.

12. Fernanda Vasconcellos e André Marques

Eles namoraram por três anos, até 2008. O relacionamento terminou de forma amigável, e hoje eles são bastante amigos.

13. Paolla Oliveira e Maurício Mattar

Eles se conheceram nos bastidores da novela O Profeta, em 2006, e namoraram por um ano e meio. A justificativa para a separação? O intenso ritmo de trabalho.

14. Carolina Ferraz e Murilo Benício

Começaram a namorar após contracenarem no papel de irmãos na novela Por Amor, em 1997. Com algumas idas e vindas, o casal ficou junto por quatro anos.

