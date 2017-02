De volta à ativa: Obama e Michelle abrem escritório em Washington

Parece que os Obamas não vão sumir de nossas vidas agora que deixaram a Casa Branca. Nesta semana, entrou no ar o site do novo escritório do casal, que coordenará as atividades de Barack e Michelle Obama após o fim do exercício dele como presidente dos EUA.

Após entregar o cargo a Donald Trump e recepcionar a família do novo chefe de Estado norte-americano na Casa Branca, o casal aproveitou para sair de férias. Eles passaram duas semanas em Necker Island, uma ilha caribenha privada que pertence ao amigo do casal Sir Richard Branson. Agora, após merecido descanso, eles retomam as atividades.

Na página inicial do novo site, a mensagem que recepciona os visitantes é “Nós também amamos vocês”. Apesar do endereço ser barackobama.com, a descrição deixa claro que o se trata do “escritório de Barack e Michelle Obama”.

Um trecho do discurso de despedida de Obama da presidência dos EUA acompanha a mensagem inicial. “Foi a maior honra da minha vida servi-los e não vou parar. Vou estar com vocês todos os dias da minha vida” diz o ex-presidente.

Além disso, o site conta com as biografias do casal e três formulários – um para jornalistas, outro para quem quer convidar Michelle e Obama para uma palestra e um último para quem deseja deixar uma mensagem para o casal – além de links para as novas redes sociais de Barack.