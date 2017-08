Relembre como 10 astros de Hollywood eram no início da carreira

Antes de se consagrarem como grandes astros de Hollywood, muitos atores e atrizes eram apenas jovens em busca do estrelato e do sonho de construírem suas carreiras no cinema. E será que vocês se lembram ou já viram como era o jovem George Clooney, a adolescente Courteney Cox e Clint Eastwood quando ainda era um rapaz?

Para matar a sua curiosidade, separamos imagens de grandes nomes de Hollywood no início de suas respectivas carreiras.

1. George Clooney

Sempre galã, George Clooney, 56 anos, esbanja charme (e talento) desde a juventude.

2. Christopher Walken

Este é Christopher Walken aos 16 anos, quando atuou na peça A Lioness Named Sheba. Hoje o ator tem 73 anos.

3. Nicole Kidman

No início da carreira, Nicole Kidman, 50 anos, esbanjava cachos bem definidos – bem diferentes dos fios lisos que exibe hoje em dia.

4. Clint Eastwood

Antes de se tornar diretor e trabalhar nos bastidores de Hollywood, Clint Eastwood, 87 anos, atuava.

5. Tom Hanks

Os olhos verdes permanecem. Porém, os cachos deram adeus a Tom Hanks, 55 anos.

6. Meryl Streep

O sorriso cativante de Meryl Streep, 68 anos, permanece o mesmo.

7. Tom Cruise

Assim como o olhar sedutor de Tom Cruise, 55 anos.

8. Sarah Jessica Parker

Outra personalidade que deu adeus ao cabelo cacheado com o passar dos anos foi a atriz Sarah Jessica Parker, 52 anos.

9. Courteney Cox

Lembram-se da Monica, da série Friends? Esta foto da atriz Courteney Cox, 53 anos, foi tirada anos antes da produção que consagrou a artista em Hollywood.

10. Michele Pfeiffer

Enquanto alguns abandonaram o uso de cachos, Michele Pfeiffer, 59 anos, deu adeus ao belo topete que ostentava no começo da carreira.

