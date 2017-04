Apresentador Silvio Santos ganha personagem em filme

A Record TV está empenhada na produção de um filme baseado na autobiografia Edir Macedo, bispo fundador da Igreja Universal. Parte do elenco já foi definido e dos personagem chamou a atenção dos fãs. O apresentador Silvio Santos estará na trama

Segundo informações do site NaTelinha, Macedo será interpretado pelo ator Petrônio Gontijo, enquanto o antagonista, um juiz, será vivido por Dalton Vigh.

Já o escolhido para viver o Homem do Baú é outro querido do público brasileiro: Rodrigo Faro. A novidade foi compartilhada por ele no Instagram.

No vídeo publicado na função Stories, ele se disse muito feliz pela oportunidade. Um de seus últimos trabalho como ator foi a novela O Cravo e a Rosa (2001); atualmente comanda a atração “Hora do Faro” também na Record.