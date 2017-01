Envelhecimento precoce: 5 causas que podem afetar todas nós

Manchas, rugas e flacidez são sinais naturais de envelhecimento da pele e ninguém está livre disso. Mas alguns hábitos – bem comuns em nosso dia a dia – acabam acelerando (muito mais do que podemos imaginar) esse processo. No último congresso médico “5CC”, em Barcelona, esse foi um dos assuntos mais discutidos. A brincadeira, lá fora, é que coincidentemente todos os agentes causadores começam com a letra s (nas palavras em inglês: sun, sugar, stress, sleep e smoking). Brincadeiras a parte, veja quais são eles e entenda por que eles merecem sua atenção:

1.Sol Não é novidade para ninguém que a exposição aos raios solares acelera o surgimento de rugas, manchas e flacidez. Isso acontece porque eles causam danos no DNA das células, que perdem parte de sua defesa e deixam de agir da forma como deveriam (para manter a pele lisinha e sem manchas). Isso sem contar os danos mais profundos, como possíveis inflamações e até câncer de pele. “Hoje já não se fala mais em filtro solar cuja proteção não seja de amplo espectro. Para que ela seja eficiente, deve barrar as radiações UVA e UVB, mas também proteger da luz visível e infravermelha”, afirma a dermatologista Claudia Marçal, de Campinas.

2. Açúcar “A ingestão de açúcar em excesso na dieta colabora para um processo de glicação, que é quando nossas fibras de colágeno e elastina endurecem por reagirem com esses açúcares”, explica Claudia Marçal. Segundo a especialista, esse processo rouba a maleabilidade da pele, essencial para mantê-la firme. O excesso pode, ainda, causar inflamações que interfiram na volumetria natural da face. Mas claro que, com moderação, um docinho aqui outro ali não faz mal a ninguém.

3. Estresse “Uma pele que vive sobre descargas constantes de adrenalina e outros hormônios como cortisol e prolactina, potencializam o estado inflamatório no tecido cutâneo e fazem com que nossas células tenham as atividades diminuídas”, explica. Em outras palavras, o stress pode causar inflamações agudas que interferem na longevidade das células, levando ao envelhecimento precoce.

4. Sono Ou melhor: a falta dele. Isso porque é durante a noite que o metabolismo celular trabalha para reparar as agressões (mesmo as inevitáveis) sofridas ao longo do dia, como raios solares, luz do computador e do celular, alterações hormonais, entre outras. “Então isso afeta a produção natural de melatonina que conjuntamente com Glutationa, Superoxido Dismutase e Catalase fazem parte da defesa natural do nosso organismo contra os radicais livres e agentes causados do envelhecimento”, esclarece Claudia Marçal.

5. Fumo A ligação do cigarro com o envelhecimento está no processo de vasoconstrição (contração de vasos sanguíneos) que algumas de suas substâncias causam. A questão é que isso diminui o fluxo sanguíneo para o corpo todo, inclusive pele e cabelo. “Na prática, o rosto perde viço e firmeza, também pela falta de oxigenação e nutrição”, finaliza.