Claudia Leitte desenvolveu um batom vermelho do seu tom favorito

Sem conseguir encontrar o tom exato do batom pelo qual havia se apaixonado mais de uma década atrás, a cantora Claudia Leitte, 36 anos, fez o que poucas podem, mas muitas gostariam: desenvolveu um idêntico com a Eudora.

“Quando descobri o vermelho, aos 20 e poucos anos, me apaixonei pelo tom de um batom específico. Tanto que usei o meu até o fim; de pegar o restinho com o dedo. Depois, nunca mais encontrei outro igual”, contou a CLAUDIA.

Para chegar ao tom exato, foram reunidas várias fotos antigas da cantora. As cores fortes, ela explica, são um recurso para disfarçar as poucas horas de sono, tão comuns na época de Carnaval para quem trabalha em média 16 horas por dia. “O batom sempre me salva”, revela.

Lip Deluxe Rouge Carnaval, Eudora, R$ 39,90