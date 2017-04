4 dicas de Marcos Costa para o olho esfumado perfeito

Na hora de pensar na maquiagem, o olho é um ponto fundamental a ser pensado. A variedade de sombras para aplicar na região é enorme, assim como o modo. E um dos estilos mais famosos e amados make é o olho esfumado.

De acordo com Marcos Costa, maquiador oficial da Natura, o estilo combina com todas mulheres, e o modo de fazer o esfumado deve variar com o que pede a ocasião. “[A mulher] é uma juíza que vai para o tribunal de justiça? Então, pede um esfumado mais calmo. É uma menina que trabalha numa loja de arquitetura ou de moda? Pode fazer um esfumadão preto durante o dia. Eu sempre jogo a escolha do esfumado para o lugar que você frequenta e o estilo da pessoa.”

Para tirar dúvidas sobre o make e ensinar técnicas de aplicação de sombras para obter o famoso olho esfumado, Costa conversou com a repórter de beleza de CLAUDIA, Fernanda Morelli, durante um live exibido na última quarta-feira (12). (o conteúdo completo você confere abaixo)

Cores coringas

O olho esfumado é conhecido por distribuir a sombra de maneira uniforme na região dos olhos. E o preto geralmente é a primeira cor que vem à cabeça das pessoas na hora de reproduzir a técnica. Contudo, o Costa destaca que duas cores coringas podem salvar o olhar e produzir efeitos fantásticos nos olhos: o berinjela e, principalmente, o marrom.

“O marrom é um coringa. Você usa na pálpebra para esfumar os olhos, pode usar para corrigir falhas na sobrancelha, para dar uma afinada no nariz. E cabe com todos os tipos de olhos [grandes, fundos, caídos e pequenos].”

Lápis

Costa recomenda que o lápis claro seja aplicado na linha d’àgua. O escuro – preto ou de outra tonalidade – pode ser aplicado também nessa área.

Porém, o maquiador também aconselha a passar o produto na pálpebra superior, rente à raiz dos cílios – como no make da atriz Leighton Meester. Depois, basta esfumá-lo com a ajuda de um pincel ou com os dedos.

Iluminado

Um truque para realçar o efeito esfumado é iluminar a região em volta dos olhos. E para isso, não é preciso investir em sombras claras para aplicar no entorno dos olhos.

A dica sugerida por Costa é trabalhar a regiãocom base, corretivo e pó – de modo bem suave -, momentos antes de aplicar as sombras do esfumado. O resultado são olhos esfumados e iluminados, longe de ficarem pesados. “A mulher brasileira é uma mulher solar. Não precisa usar uma tonelada de base.”

Up no olhar

Para disfarçar a expressão cansada e dar aquele up no olhar, Costa recomenda duas práticas: disfarçar as olheiras com base e corretivo – o último aplicado com batidinhas leves com os dedos – e dar preferência às sombras escuras no lugar das claras.

Segundo o maquiador, ao contrário do que se pensa, o segredo para levantar o olhar é evitar sombras claras, como as perolizadas e metalizadas. “[Elas] causam o efeito rebote da maquiagem. O claro ressalta [o aspecto cansado] e deixa o rosto mais inchado. O ideal é uniformizar com o marrom e levantar [o olhar].”

Confira o live completo!