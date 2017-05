10 cortes de cabelo médio para ficar instantaneamente chique

Clássicos e temporais, os cabelos na altura dos ombros são capazes de dar ares mais modernos ao seu look – mas sem perder a elegância. Os cortes médios ainda têm o bônus de não ser uma mudança radical: é possível transformar seu visual no ato, e também voltar aos fios compridos em pouco tempo, caso fique insegura com a novidade. Selecionamos algumas opções escolhidas por famosas para você se inspirar.

Liso

Menos é mais. Essa é a ideia aplicada nos cortes médios e lisos das atrizes Charlize Theron e Marina Ruy Barbosa, que mostram que é possível ser chique mesmo com fios mais retos.

Em camadas

O corte em camadas escolhido pela modelo britânica Rosie Huntington-Whiteley e a atriz Jennifer Aniston é uma boa escolha para aquelas quem deseja um cabelo mais leve e com mais movimento, mas sem perder a elegância. A franja longa e desfiada também confere essa ideia de movimentação.

Ondulado leve

Feitas com um modelador grosso, as ondas leves e fluidas das atrizes Lucy Hale e Ashley Greene ganham mais presença pelo volume criado com o corte médio.

Natural

O segredo do cabelo das atrizes Emma Stone e Kerry Washington está na naturalidade. Parece que elas apenas lavaram os fios, secaram e deram um leve bagunçada neles, certo? Com franja lateral ou desfiada, este tipo de corte prova que dá para ser chique e simples ao mesmo tempo.

Estruturado

É uma escolha sem erros para ficar elegante. O corte definido com modelagem estruturada confere mais estilo aos cabelos da atriz Viola Davis e da modelo Heidi Klum.