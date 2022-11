6 comportamentos que são malvistos no trabalho

Conseguir o trabalho dos sonhos é um verdadeiro desafio, mas permanecer nele também está longe de ser fácil. Afinal, muitas vezes acabamos metendo os pés pelas mãos na tentativa de acertar, e ainda acabamos adotando comportamentos que prejudicam a nossa imagem profissional. Caroline Marcon, consultora organizacional, coach executiva e professora de MBAs de Gestão Estratégica de Pessoas e Liderança da FGV, destaca seis que precisam ser evitados.

Atrasar prazos ou pecar na qualidade

Segundo Caroline, o medo de não corresponder às expectativas faz com que muitos profissionais prometam mais do que podem entregar. Tal ato de “heroísmo” sempre cobra seu preço e ao cometer esses deslizes eles acabam por perder a credibilidade. “Assim, conhecer e gerenciar os medos e emoções é necessário para manter a calma e a reputação”, diz. Autodisciplina e integridade também são duas qualidades essenciais para o profissional que deseja ser visto como confiável pelos colegas e pela chefia. “Isto é importante, porque a confiança é a base da reputação profissional”, afirma.

Muitos problemas, poucas soluções

Apontar problemas é importante, mas fazer isso constantemente sem propor soluções pode ser uma má ideia. Conforme Caroline, esse tipo de profissional tem dentro de si um crítico interno feroz, que não raramente trava seu próprio desenvolvimento e o dos outros. “Para desativar o poder do crítico interno, o profissional precisa conhecê-lo, ouvir o que tem a dizer, para perceber que é apenas uma ‘criança medrosa’ que na maioria das vezes só quer chamar a atenção”, diz. Segundo a coach executiva, ao detectar isso, o profissional deve ser mais gentil consigo próprio e com os outros. “Pare de falar coisas negativas a todos e reconheça o que os outros têm de melhor”, aconselha.

Evitar mudanças

Sabemos que mudanças assustam e que muitas vezes tentamos evitá-las, mas isso pode atrapalhar o seu crescimento profissional e te fazer perder boas oportunidades. “Disrupção pede inovação; isso vale para os mercados e também o ser humano. Atualize-se para manter-se relevante”, diz.

Não assumir os próprios erros

Segundo a consultora organizacional, quem aceita riscos para aprender e crescer inevitavelmente comete erros no trabalho. “Faz parte do jogo e quando isso acontecer o profissional não deve dar desculpas e se fazer de vítima. Isso só vai piorar a situação”, declara. Para ela, ante o erro, o profissional deve procurar demonstrar total compromisso em reparar a situação e pedir ajuda se necessário. ”Busque também aprender com a situação e encontre uma maneira visível de marcar alguns pontos e mostrar recuperação”, completa.

Não pedir feedback e ignorar críticas construtivas

“Quem está disposto a se desafiar e crescer já sabe que as críticas são parte inevitável da jornada”, diz Caroline. Logo, o profissional que almeja sobressair-se em relação aos demais precisa procurar sempre cercar-se de pontos de vista distintos sobre seu desempenho. O ponto principal é saber diferenciar críticas úteis de comentários que só visam à desestabilização. “Procure encontrar um ponto de equilíbrio. Se ignorar todas as críticas, você deixará de ser conectar com as pessoas e pode deixar passar feedbacks importantes. Se absorver todas as críticas, você vai perder a liberdade de ser quem é e de fazer suas próprias escolhas”, afirma.

Tratar melhor os gestores

Você costuma ser gentil com seus gestores, mas duro e crítico com colegas do mesmo nível? Esse é um erro comum, e prejudicial. “Ganhar confiança, respeito e a colaboração dos pares é fundamental para criar um ambiente de trabalho saudável e dessa forma alcançar bons resultados”, argumenta. Assim, a coach executiva aconselha a todos os profissionais estabelecer bons relacionamentos com colegas, em todos os níveis.