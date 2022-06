Aprenda identificar se os produtos que você usa são realmente sustentáveis

Estamos criando consciência de que precisamos adotar hábitos menos impactantes e pensar no meio ambiente. E, principalmente quando falamos de produtos de beleza e autocuidado, esses que usamos praticamente todos os dias também precisam de uma certa atenção quando o assunto é redução de danos ao planeta. Neste domingo (05), em que comemoramos o Dia Mundial do Meio-Ambiente, data que coloca em pauta quais são os atuais problemas ambientais e a importância da preservação dos recursos naturais – esses que não são inesgotáveis e necessitam de atenção – te ensinamos a reconhecer o que de fato é sustentável.

A médica dermatologista, Maria Clara Couto, te explica tudo que um produto precisa ter. Confira:

Cuidado com o greenwashing

Muitas marcas, de acordo com Maria, fazem a prática do “greenwashing”, que é fazer um marketing sustentável falso e não adotar as práticas que vende.

“Muitas marcas estão se aproveitando desse movimento sustentável apenas para atrair consumidores. Usam o apelo ‘natural’ nas embalagens sem realmente se preocupar com toda a cadeia de produção e ingredientes usados”, diz. ”A marca pode usar um ou outro ativo natural e o restante da composição ser de substâncias potencialmente danosas. E para ‘iludir’ o consumidor usa embalagens que remetem à natureza”, denuncia.

Comece a ler os rótulos dos produtos

Conheça o produto que está levando para casa e o que compõe ele. “O primeiro ponto é justamente conhecer quais são os ingredientes potencialmente prejudiciais para a saúde e o meio ambiente. Elas são os petrolatos, parabenos, sulfatos, metais pesados, fragrâncias sintéticas, microplásticos, que não conseguem ser eliminados no tratamento do sistema de esgoto e contaminam mares e oceanos, afetando a vida marinha e toda a cadeia alimentar”, pontua.

A dermatologista ainda alerta sobre os ingredientes tóxicos. “Essas composições podem causar dermatites de contato – irritações e alergias- agir como disruptores endócrinos – interferindo nas nossas funções hormonais – tem efeito cumulativo no organismo e podem estar relacionados com doenças neurodegenerativas e alguns tipos de câncer. Então, optar por um produto natural e orgânico é deixar de expor o organismo a uma série de substâncias duvidosas. É um investimento na saúde”, ressalta a Maria que diz ser fundamental as pessoas começarem a criar o hábito de ler a rotulação dos produtos que adquirem.

Benefícios dos cosméticos sustentáveis

O uso de produtos naturais tem mais benefícios do que você imagina. ”As embalagens dos produtos naturais levam menos plástico. Hoje temos inclusive produtos sólidos. As composições também normalmente usam uma menor quantidade de água”, informa. “E muitos deles são multifuncionais, o que possibilita que a pessoa compre um único produto e use para várias funções. O que no final de todo processo vai diminuir a geração de lixo”, destaca.

Opções de trocas para fazer no seu armário de beleza

Maria sugere algumas trocas que você pode começar a fazer para se adaptar aos produtos naturais. “Uma boa troca seria, por exemplo, um hidratante formulado com petrolato (óleo mineral), por um que leve na composição óleos e manteigas vegetais, que também vão trazer emoliência, além de serem nutritivos e seguros”, sugere. “Outra opção interessante é buscar por cosméticos que levam aloe vera na composição no lugar da água, visando reduzir seu uso. Além de impactar menos no ambiente, o produto acaba se tornando mais ‘concentrado’, potencializando seus benefícios”, observa.

Onde pesquisar sobre produtos naturais?

Para complementar ainda mais todas as dicas, Maria ainda sugere locais para fazer a busca de produtos verdes. “Existem algumas ferramentas para pesquisa como o EWG, Limpp ou você pode buscar por lojas que fazem essa procura ativa para ti”, orienta.

Gostou das dicas? Separamos alguns produtos naturais perfeitos para a sua rotina de cuidados em geral. Confira:

