7 brechós infantis para conhecer em São Paulo

Quem tem filhos sabe a dificuldade para encontrar roupas de qualidade a preços justos. Não por acaso, brechós infantis têm ganhado popularidade entre os pais que buscam alternativas econômicas (e mais sustentáveis) para vestir os pequenos.

Com uma variedade de roupas, calçados, brinquedos e acessórios de segunda mão, essas lojas aumentam o período de vida das peças e, consequentemente, promovem o consumo consciente. Conheça algumas das opções para garimpar!

Re Petit (@repetit)

Re Petit é um brechó online que se destaca pela curadoria criteriosa e grande variedade de produtos em seu catálogo. Mas não só: a plataforma de compra e venda possui o BOX Re Petit.

Basicamente, você responde um questionário e, baseado no estilo de vida e no tamanho de seu filho, a Re Petit envia uma seleção de peças para sua casa. Você prova e fica somente com o que gostar.

Segunda Mãozinha (@segundamaozinha)

O Segunda Mãozinha é uma plataforma digital que reúne brechós de todo o Brasil. A variedade de lojas e produtos permite uma espécie de “garimpo virtual”, sendo válido inclusive para quem deseja conhecer o espaço físico dessas outras marcas depois da pesquisa online.

Era uma vez Outra vez (@brechoeraumavezoutravez)

Criado em 2001, o Era uma vez Outra Vez oferece uma seleção de roupas, sapatos, brinquedos e acessórios novos e seminovos, de marcas nacionais e internacionais. Além da loja física, é possível comprar roupas na plataforma Segunda Mãozinha. (R. Turiassu, 693 – Perdizes)

Charlie & Lolla (@charlieandlollabrecho)

O brechó Charlie & Lolla vende roupas, sapatos, brinquedos e acessórios infantis para crianças e jovens de 0 a 16 anos na unidade da Vila Mariana ou do Morumbi.

É possível acumular pontos ao comprar, vender, indicar a loja e responder pesquisas de satisfação e, depois, trocar por prêmios. (Rua Dom João Batista Costa, 35 – Morumbi ​ou Rua Primeiro de Janeiro, 278 – Vila Mariana)

Brechó Bolota (@brechobolota)

Com um catálogo que inclui roupas, calçados, brinquedos e acessórios de qualidade para crianças e jovens de 0 a 16 anos, o Brechó Bolota é reconhecido por trazer novidades da moda infantil ao comércio de segunda mão e por seu controle rigoroso e delicado na comercialização das peças. (R. Fradique Coutinho, 825 – Pinheiros)

Cresci voando (@crescivoando)

Conectando sustentabilidade, qualidade e estilo, a Cresci Voando tem uma ampla variedade de peças, calçados, brinquedos e acessórios para o público infantil e realiza as vendas de forma online.

Ficou pequeno (@ficoupequeno)

Com o objetivo de aumentar o tempo de vida das peças de crianças, a plataforma Ficou Pequeno permite a venda direta para outros pais e mães. Roupas, brinquedos, móveis e acessórios são encontrados no site.

