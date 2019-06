5 brechós para comprar roupas luxuosas a preços mais baixos

Os brechós estão crescendo cada vez mais no Brasil. Os motivos são variados: desde o aumento da conscientização acerca do descarte excessivo de peças até a busca por roupas com um bom custo-benefício.

Dentro desse mercado, um filão que cresce a passos largos é o de luxo – ou vintage chic. Online ou fisicamente, essas lojas oferecem roupas, bolsas, sapatos e acessórios das principais grifes de luxo, como Louis Vuitton, Chanel, Prada, Hermès, Gucci, Dolce & Gabanna, Alexander McQueen e Louboutin.

Separamos 5 lojas para comprar roupas de luxo originais por um preço mais baixo. Confira!

Brechó Agora é Meu

O “Brechó Agora é Meu” é especializado no mercado de luxo e foi fundado por Siomara Leite e Danielle Kono há cerca de dois anos. É a primeira rede de brechós de luxo do país.

A marca possui um rigoroso processo de curadoria das peças, que saem lavadas e prontas para vestir. A sede da rede onde são feitas as seleções e distribuições das peças fica localizada em São Paulo.

O Brechó Agora é Meu tem peças tanto femininas quanto masculinas e também atende ao público infantil. Além disso, faz entrega em todo o país. A faixa de preço das roupas femininas é de R$9 a R$1018*, das masculinas de R$24 a R$449* e das infantis de R$7 a R$129*.

Brechó Agora É Meu

B.Luxo

O B.Luxo é um dos mais influentes brechós do Brasil. Fundado em 2007, possui peças vintage masculinas e femininas, garimpadas pelos próprios donos da loja nos Estados Unidos e na Europa – cerca de 90% dos produtos são internacionais.

Além da loja física na rua Augusta, em São Paulo, a B.Luxo tem uma franquia em Londres, onde os proprietários, Paula Roboredo e Gil França, moram atualmente.

E não é só de roupas vintage que a loja é abastecida. Seu acervo conta com revistas, calçados, objetos e acessórios, a maioria datada dos anos 50 e 60. Também há peças femininas da década de 20 e 30. Preços sob consulta.

Peguei Bode

O “Peguei Bode” é um dos maiores sites de luxo brasileiros. Além de roupas, o site disponibiliza sapatos, bolsas e acessórios de marcas como Chanel, Prada, Gucci, Dolce & Gabanna, entre outras.

A loja online foi fundada em 2011 pelas irmãs Gabriela e Daniela Carvalho. De forma rápida e barata, as pessoas apaixonadas por roupa de luxo podem adquirir as peças, muitas vezes encontradas apenas no exterior e com preço muito alto, com a garantia de um produto original e em bom estado.

Apesar do nome e do conceito, o “Peguei Bode” também disponibiliza para compra produtos nunca usados, com os preços variando de R$ 760 a R$ 13 000*.

Bolsas Peguei Bode

Trash Chic

A Trash Chic é uma conceituada loja de roupas novas, seminovas e vintage do Brasil. Localizada em São Paulo, foi fundada há 26 anos. As peças são selecionadas de forma criteriosa e o acervo atualizado diariamente – constituído por Chanel, Dior, Gucci, Hermès, Lanvin, Louis Vuitton, Valentine, entre outras grifes da moda internacional e nacional.

Tudo, antes de ser vendido, é higienizado e os fornecedores são de confiança dos donos. Com isso, a qualidade é garantida, assim como os preços mais acessíveis.

A Trash Chic fica localizada no Jardim Paulista, em São Paulo, mas também faz vendas pelo WhatsApp. Preços sob consulta.

Trash Chic

TROC

Fundada em 2016 por Luanna Toniolo Domakoski, a TROC é um brechó 100% online que conecta pessoas que vendem e compram roupas, bolsas, sapatos e acessórios usados das melhores marcas e em bom estado.

Seu diferencial é o processo de curadoria, em que as peças passam por uma avaliação antes de serem disponibilizadas para venda. As peças que são reprovadas, podem ser devolvidas ao dono ou, então, são destinadas para instituições de caridade.

A TROC reúne marcas como Zara, Farm, Animale, Chanel e Schutz por preços mais acessíveis. Atualmente, a empresa fica localizada em Curitiba. Os preços variam a cada peça, podendo chegar a R$ 4 000*.

TROC

*Preços consultados em junho de 2019.

