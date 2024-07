Brechós de decoração para garimpar em São Paulo

Que tal um passeio de compras sustentáveis para a casa? E o melhor: se preferir, nem precisa sair do seu lar! Selecionamos quatro brechós de decoração com lojas online (e físicas também!) para você garimpar peças cheias de histórias para o seu refúgio.

Na lista, tem especialista em tapetes, porcelanas e, é claro, curadorias diversas para decorar a casa toda. Confira!

1. Casa Mundo Brechó e Cultura

No Beco do Batman, foi inaugurada recentemente a Casa Mundo Brechó e Cultura. O projeto é idealizado por Lara Rossetti Machado. Após uma pausa profissional intencional, a executiva de recursos humanos, encontrou no hiato em sua carreira uma oportunidade de olhar para o futuro através de uma perspectiva sustentável.

O local abrange moda, literatura, brinquedos, decoração e artesanato. Além do espaço físico, a marca também conta com um e-commerce.

2. Tapilogie

“Sempre fui garimpeira, tanto com roupa quanto com decoração. Na minha primeira memória de garimpo tinha 9 anos, e buscava tesouros no armário dos meus avós, certamente inspirada por personagens dos meus livros. A busca por coisas diferentes e únicas começou daí e não parou mais.”

É assim que Mariana Wakim, fundadora da Tapilogie, se apresenta no site oficial da marca. A loja reúne uma curadoria especial de tapetes vintage.

Todas as peças são de segunda mão, produzidas manualmente e de fibras naturais. A marca reúne mais de 80 mil seguidores nas redes sociais e cada post revela o olhar jovem e atento de sua fundadora.

3. Miscelânea Garimpos

Que tal um brechó só de objetos de porcelana? Ele existe! É o Miscelânea Garimpos, fundado por Victoria Müller Del Mondo. Na verdade, por lá é possível encontrar outros tipos de louças também, mas o carro-chefe são as porcelanas garimpadas. Toda quinta-feira, Victoria revela as novidades da loja no Instagram. Acompanhe!

4. Fugaz Vintage

Na Galeria Metrópole, no centro de São Paulo, está a Fugaz Vintage. A marca nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, sob o comando dos sócios Igor Palmerim e Ana Luiza Mendonça, cresceu e mudou-se para a capital paulista.

A loja reúne roupas, acessórios e objetos de decoração. Nessa categoria estão abajures, luminárias, cinzeiros, louças e até móveis. Um compilado de itens para viajar no tempo e se apaixonar!

