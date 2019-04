Um signo terá surpresas bem desagradáveis a partir do dia 19

Com tantas conjunções e retrocessos dos planetas em abril, é de se esperar que algum signo em especial seja afetado. Segundo a astróloga Susan Miller, esse é o caso do signo de Gêmeos, no dia 19 deste mês.

Na data, a Lua Cheia em Libra se opõe a Urano, planeta das surpresas. O comportamento de alguém da sua família pode surpreendê-la. E você deve se sentir desconfortável com uma decisão tomada que não condiz com seus valores.

Ao mesmo tempo, Saturno e Plutão ficam retrógrados por cinco dias, atrapalhando seu setor das finanças. Apesar do baque, entenda que é uma ótima oportunidade para refletir sobre sua relação com dinheiro.

