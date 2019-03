Horóscopo: previsões de Susan Miller para os signos em abril

Áries

21/3 a 20/4

Os astros estão a seu favor. Afinal, é seu aniversário. No dia 5, a Lua nova no seu signo facilita a realização de sonhos. Foque no que você deseja. No trabalho, a pressão será grande. Respire fundo. Ache um meio de fazer sua voz ser ouvida sem se exaltar. Amigos podem lhe apresentar uma pessoa especial. Aproveite os dias 13 e 14 para curtir o amor. Se for comprometida, pode conversar com o par sobre aumentar a família. A Lua em trânsito por Leão faz da semana toda um ótimo momento para se divertir. Marte, seu regente, estará em Gêmeos até 15 de maio, favorecendo a possibilidade de viagens curtas. Vênus no seu signo a partir do dia 20 destaca seu charme e carisma. No dia 19, a Lua cheia provoca tensão. Oposta a Urano, planeta das surpresas, causará problemas em casa ou na família.

Touro

21/4 a 20/5

O mês começa com reflexões. Na Lua nova do dia 5, você sentirá necessidade de tirar um tempo para pensar. Marte em Gêmeos trará mais gastos até a metade do mês que vem. Apesar da preocupação com as finanças, você acabará fazendo compras luxuosas. Na Lua cheia do dia 19, receberá um convite inesperado para um evento imperdível. Como Urano estará oposto a essa Lua, um projeto de trabalho sairá dos trilhos e você terá que resolver a questão. Mesmo assim, a posição de Júpiter indica que os rendimentos aumentarão. Na seara pessoal, as vibrações de Vênus, Netuno e Mercúrio no seu setor das amizades vão provocar um clima eletrizante, vibrante e feliz. É possível que surjam viagens e eventos. No final, ficarão lembranças encantadoras com pessoas amadas para alegrar você. Vênus, seu regente, estará em Áries do dia 20 deste mês até 15 de maio. É bem provável que você escolha passar mais tempo sozinha, refletindo sobre o futuro.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Muitas pessoas devem entrar em sua vida a partir do dia 5, na Lua nova. Você vai ficar confusa nesse período, dividida entre curtir o momento e tocar seus planos e suas metas – vale dizer que essa onda pode sobrecarregar seu cartão de crédito. No dia 14, Júpiter, planeta da sorte, enviará boas energias ao Sol e à Lua, fortalecendo parcerias tanto na sua vida pessoal quanto na profissional. Vênus, Netuno e Mercúrio em Peixes, sua casa de honras e conquistas, dão um empurrão na carreira, e ter as pessoas certas ao seu lado poderá ajudar. Espere como resultado o lucro. No dia 19, a Lua cheia em Libra se opõe a Urano, planeta das surpresas. O comportamento de alguém da sua família vai surpreendê-la. Você deve se sentir desconfortável com uma decisão tomada que não condiz com seus valores. Saturno e Plutão ficam retrógrados por cinco dias, atrapalhando seu setor das finanças. Apesar do baque, entenda que é uma ótima oportunidade para refletir sobre sua relação com dinheiro.

Câncer

21/6 a 21/7

Você quer avanços na carreira e vai buscar isso com garra. Mas talvez tenha de encarar alguns episódios de inveja por parte de pessoas próximas a você. Na Lua nova do dia 5, com Saturno e Plutão por perto, esse comportamento injusto ficará evidente. Felizmente, você estará atenta e saberá lidar com as ações de seus oponentes. Continue se concentrando na sua estratégia para alcançar suas metas. Seu parceiro deve estar passando por momentos desafiadores. Esteja pronta para apoiá-lo. Vênus, Netuno e Mercúrio irão trabalhar para fortificar sua relação. Com a Lua cheia do dia 19, o lar vira objeto de atenção. Com tanta coisa acontecendo e a Lua sendo regida pelo seu signo, é provável que sinta vontade de ficar quietinha e queira tirar um tempo para si mesma, sem pressões. Deixe a agenda vazia, sem muitos compromissos. Prepare-se para despesas imprevistas, mas mantenha a calma. Tudo se resolverá. O dinheiro que escapa agora retornará em breve.

Leão

22/7 a 22/8

Neste mês, viagens para descansar serão quase obrigatórias. Você precisa de um recesso do trabalho, ainda que seja rápido. Apesar de a Lua nova do dia 5 instigar sua sede por aventuras, você estará apreensiva com as obrigações profissionais, achando que sua equipe ficará nervosa com a sua ausência. Procure o equilíbrio e não abra mão de si mesma. Se puder, marque sua viagem para perto dos dias 13 e 14, quando Júpiter estará por perto. É provável que surja um interesse romântico nessa escapada. Marte em Gêmeos fará com que sua natureza de fogo queime de forma mais feroz. Na Lua cheia do dia 19, com Urano alinhado ao Sol, o clima pesa, deixando um aspecto tenso. Evite se distanciar nessa época. Ouça conselhos de amigos para fechar acordos que estão enrolados. Também não é boa hora para assinar contratos. Tente adiar ao máximo. Vênus em Áries de 20 deste mês a 15 de maio vai tornar sua personalidade hipnotizante ainda mais ousada.

Virgem

23/8 a 22/9

O dinheiro será o centro das suas atenções este mês. Você terá despesas relacionadas a outras pessoas. Procure usar a energia da Lua nova do dia 5 a seu favor, pois ela lhe dará lições financeiras valiosas. O ângulo complicado de Plutão e Saturno deixará você preocupada com gastos que não são essenciais. Não se abata por isso, pois a situação é menos crítica do que você imagina. Seja prática, analise o orçamento e veja o que pode ser enxugado. Na Lua cheia do dia 19, com Urano, planeta das surpresas, em oposição ao astro e alinhado ao Sol, algum processo que vinha se desenrolando há tempos pode chegar a uma conclusão. Se precisar de um empréstimo, recorra a seus pais. Pense em investimentos para o futuro, tal como reformar seu imóvel. No entanto, mantenha o foco na economia. Compre móveis em liquidações ou restaure os seus, por exemplo. Vênus estará transitando em Peixes, signo de poder, amor e generosidade. Isso indica que os compromissos vão ficar cada vez mais sérios.

Libra

23/9 a 22/10

As preocupações serão muitas. Quando estiver sobrecarregada, peça ajuda sem receio ou vergonha. Chame alguém que organize as burocracias e a parte prática enquanto se dedica a decisões maiores. Você enfrentará questões familiares e, no escritório, sua equipe parecerá perdida. Um relacionamento, contudo, entra em outra fase perto da Lua nova do dia 5. Bom sinal. Você estará preparada para dar o próximo passo com o par. Júpiter, planeta da sorte, em seu setor de comunicação, garantirá as melhores respostas quando necessário. Tenha fé em sua habilidade de dar um jeito nas coisas. No dia 19, em plena Lua cheia, a tensão se espalhará. Talvez aconteça um desentendimento com um amigo próximo. Por mais que a situação pareça complicada inicialmente, entenda a mensagem que o Universo está lhe enviando: para que a vida entre no rumo, mudanças são necessárias. Depois que você acertar as pontas soltas, tudo ficará menos turvo e bagunçado. É questão de tempo e dedicação.

Escorpião

23/10 a 21/11

Você vai se envolver com um projeto que promete lhe ensinar muita coisa. Na Lua nova do dia 5, sua criatividade estará a mil, colocando você em posição de destaque. Fique esperta para problemas que podem surgir, especialmente na hora de fechar acordos. Saturno e Plutão irão influenciar parte do acordo, deixando-a um pouco frustrada. A solução, no entanto, pode ser encontrada com Vênus, Netuno e Mercúrio. O trio indica que há interesse na sua ideia, basta aprimorar os detalhes. No final, o retorno será uma boa remuneração financeira. Com os gastos altos que estão rolando, a quantia será bem-vinda. Com tantas questões na cabeça, concentre-se em atividades que possam manter sua saúde em dia. A Lua cheia do dia 19 é perfeita para o descanso. Aproveite, pois, em seguida, obstáculos vão aparecer exigindo toda sua força. Vênus em Peixes, seu setor do amor, garantirá momentos gloriosos. Talvez se encante por alguém ou resolva apertar os laços com o parceiro.

Sagitário

22/11 a 21/12

Uma parceria nos negócios ou na vida pessoal exigirá sua atenção na primeira metade do mês. Marte iluminará sua casa do comprometimento. As relações darão muitos passos adiante. No escritório, novos acordos deverão ser fechados. Saturno em ângulo complicado com a Lua trará preocupações com o orçamento. Você terá que escolher com quais programas de fim de semana irá se comprometer para não entrar no vermelho. A situação deve mudar totalmente no ano que vem, quando chegará o resultado em dinheiro do que você está fazendo agora. O momento é ideal para encontrar uma nova moradia caso seja necessário. Você fará um bom contrato. Haverá muitos conflitos durante a Lua cheia do dia 19. Com Urano, planeta das surpresas, oposto à Lua e em conjunção com o Sol, é possível que um amigo cause confusão. Você terá que respirar fundo e trabalhar a paciência para superar essa fase. Mas não se sinta obrigada a aceitar nada. Às vezes é preciso se afastar das pessoas para ter paz.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Com Saturno, seu regente, próximo de Plutão, você irá fortalecer a autodisciplina nos próximos meses. Essa responsabilidade facilitará conquistas no trabalho. Plutão, por sua vez, que rege a influência sobre as pessoas, trabalhará para melhorar sua reputação. Você sentirá vontade de se dedicar totalmente à conclusão de um projeto. A recompensa será incrível. A Lua nova do dia 5 indica que haverá divergência de opiniões na família. Se isso acontecer, não entre em conflito. Toda vez que se sentir sob pressão, opte pelos caminhos da conciliação. Se a situação se tornar muito difícil, adie as entregas e resoluções para depois dos dias 13 e 14. A Lua cheia do dia 19 mudará o rumo da sua carreira. As coisas vão acontecer rapidamente, e você se sentirá eletrizada. Caso receba uma proposta, leve em consideração o impacto na vida familiar. No amor, as melhores notícias virão até o dia 20, quando Vênus estará em Peixes. Considere pequenas viagens a dois.

Aquário

21/1 a 19/2

Você é supersociável, mas não estranhe se, neste mês, sentir vontade de se recolher por algum tempo. Aproveite o clima da Lua nova do dia 5 para viajar para um lugar calmo, onde possa relaxar e refletir. Um destino quente e ensolarado é a escolha perfeita. Prefira fazer esse roteiro antes da Lua cheia do dia 19, quando familiares podem precisar de ajuda e não será bom passar tanto tempo fora. Caso esteja concorrendo a uma vaga, confie na sua capacidade, pois são grandes as chances de dar certo. Saturno e Plutão orbitando muito perto um do outro, em uma configuração rara, beneficiam sua reputação. Apresentações para impressionar clientes devem ser feitas até o dia 9, quando a Lua estará em Peixes. Marte, o planeta da energia sensual, passará por Gêmeos, sua casa do amor verdadeiro, até o dia 15, proporcionando o melhor período para o romance. De 20 deste mês a 6 de junho, Vênus estará em Áries, prolongando a sensação de paixão e leveza na vida a dois.

Peixes

20/2 a 20/3

A Lua nova do dia 5 acontece na sua casa de finanças pessoais. Você terá vontade de gastar muito, mas Saturno vai alertá-la de que você tem responsabilidades. O resultado será um tanto de frustração, mas lembre-se de que é preciso ter consciência do caminho correto a ser tomado. A Lua cheia do dia 19 traz informações chocantes e inesperadas do banco. Faça o que puder para pagar as contas na primeira metade do mês. É possível que você tenha que saldar uma dívida ou fique sabendo que o dinheiro que esperava ganhar não chegará tão cedo. Esteja preparada e tenha um plano B para conseguir se virar. Mas não fique muito ansiosa. Mais perto de novembro, poderá acontecer uma revolução na sua carreira, aumentando seus recursos de maneira impressionante. Marte estará no seu setor do lar, colocando essa parte do mapa em grande atividade. Talvez você mude de casa, a redecore ou faça pequenas reformas. Parentes trarão notícias surpreendentes.

