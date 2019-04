Como a Lua cheia do dia 19 de abril afetará seu signo

Touro 21/4 a 20/5 Na Lua cheia do dia 19, você receberá um convite inesperado para um evento imperdível. Como Urano estará oposto a essa Lua, um projeto de trabalho sairá dos trilhos e você terá que resolver a questão. Mesmo assim, a posição de Júpiter indica que os rendimentos aumentarão. Leia seu horóscopo completo aqui.

Gêmeos

21/5 a 20/6

No dia 19, a Lua cheia em Libra se opõe a Urano, planeta das surpresas. O comportamento de alguém da sua família vai surpreendê-la. Você deve se sentir desconfortável com uma decisão tomada que não condiz com seus valores.

Câncer

21/6 a 21/7

Com a Lua cheia do dia 19, o lar vira objeto de atenção. Com tanta coisa acontecendo e a Lua sendo regida pelo seu signo, é provável que sinta vontade de ficar quietinha e queira tirar um tempo para si mesma, sem pressões. Deixe a agenda vazia, sem muitos compromissos. Prepare-se para despesas imprevistas, mas mantenha a calma. Tudo se resolverá.

Leão

22/7 a 22/8

Na Lua cheia do dia 19, com Urano alinhado ao Sol, o clima pesa, deixando um aspecto tenso. Evite se distanciar nessa época. Ouça conselhos de amigos para fechar acordos que estão enrolados. Também não é boa hora para assinar contratos. Tente adiar ao máximo.

Virgem

23/8 a 22/9

Na Lua cheia do dia 19, com Urano, planeta das surpresas, em oposição ao astro e alinhado ao Sol, algum processo que vinha se desenrolando há tempos pode chegar a uma conclusão. Se precisar de um empréstimo, recorra a seus pais. Pense em investimentos para o futuro, tal como reformar seu imóvel. No entanto, mantenha o foco na economia. Compre móveis em liquidações ou restaure os seus, por exemplo.

Libra

23/9 a 22/10

No dia 19, em plena Lua cheia, a tensão se espalhará. Talvez aconteça um desentendimento com um amigo próximo. Por mais que a situação pareça complicada inicialmente, entenda a mensagem que o Universo está lhe enviando: para que a vida entre no rumo, mudanças são necessárias. Depois que você acertar as pontas soltas, tudo ficará menos turvo e bagunçado. É questão de tempo e dedicação.

Escorpião

23/10 a 21/11

A Lua cheia do dia 19 é perfeita para o descanso. Aproveite, pois, em seguida, obstáculos vão aparecer exigindo toda sua força.

Sagitário

22/11 a 21/12

Haverá muitos conflitos durante a Lua cheia do dia 19. Com Urano, planeta das surpresas, oposto à Lua e em conjunção com o Sol, é possível que um amigo cause confusão. Você terá que respirar fundo e trabalhar a paciência para superar essa fase. Mas não se sinta obrigada a aceitar nada. Às vezes é preciso se afastar das pessoas para ter paz.

Capricórnio

22/12 a 20/1

A Lua cheia do dia 19 mudará o rumo da sua carreira. As coisas vão acontecer rapidamente, e você se sentirá eletrizada. Caso receba uma proposta, leve em consideração o impacto na vida familiar.

Aquário

21/1 a 19/2

Prefira fazer qualquer roteiro de viagem antes da Lua cheia do dia 19, quando familiares podem precisar de ajuda e não será bom passar tanto tempo fora. Caso esteja concorrendo a uma vaga, confie na sua capacidade, pois são grandes as chances de dar certo.

Peixes

20/2 a 20/3

A Lua cheia do dia 19 traz informações chocantes e inesperadas do banco. Faça o que puder para pagar as contas na primeira metade do mês. É possível que você tenha que saldar uma dívida ou fique sabendo que o dinheiro que esperava ganhar não chegará tão cedo. Esteja preparada e tenha um plano B para conseguir se virar. Mas não fique muito ansiosa. Mais perto de novembro, poderá acontecer uma revolução na sua carreira, aumentando seus recursos de maneira impressionante.

