Tânia Cosentino é a nova presidente da Microsoft no Brasil

A executiva Tânia Cosentino assume como a nova presidente da Microsoft Brasil, no lugar de Paula Bellizia, que, depois de três anos e meio à frente da subsidiária brasileira, foi promovida a vice-presidente de Vendas, Marketing e Operações da Microsoft América Latina. Na nova posição, Paula irá comandar o setor de 35 escritórios em 21 países.

Com mais de 30 anos de experiência, Tânia ocupava desde outubro a vice-presidência global de qualidade & satisfação do cliente da Schneider Electric, onde trabalhava havia 19 anos. Ingressou em 2000, como gerente nacional de vendas, e três anos depois se tornou diretora comercial. Em 2009, assumiu a presidência da subsidiária brasileira. Em 2013, foi promovida à presidência da Schneider Electric na América do Sul. Uma das marcas de sua gestão foi o estímulo ao desenvolvimento sustentável. Ela integrava também o Conselho Consultivo de Diversidade & Inclusão.

